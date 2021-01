D-formand: Ansvaret for oprydning ligger hos Immanuelsen

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 27. januar 2021 - 08:42

Jens-Frederik Nielsen mener, at den udvidede forvaltningsundersøgelse i fiskeridepartementet har afsløret et ”stort og uacceptabelt rod”, men Demokratiits formand, der også er naalakkersuisoq for råstoffer og erhverv, har svært ved at se, hvorfor Jens Immanuelsen skulle drages til ansvar.

- At drage naalakkersuisoq til ansvar vil ikke være fair, fastslår Jens-Frederik Nielsen og imødegår dermed Partii Naleraqs krav om, at Jens Immanuelsen med baggrund i forvaltningsundersøgelsen skulle trække sig øjeblikkeligt.

- Jeg hilser disse forvaltningsundersøgelser, som Revisionsudvalget søsætter, mere end velkommen. Det er jo en god måde at få belyst, om vi gør tingene godt nok. Og vi kan og skal jo altid forbedre os i den offentlige administration, siger Jens-Frederik Nielsen.

Administrativ sag

- Naalakkersuisoq har det overordnede ansvar, men man må huske på, at det her er en administrativ sag. Derfor mener jeg kun, at han skal drages politisk til ansvar, hvis han ikke formår at få rettet op på dette administrative rod, fastslår Jens-Frederik Nielsen og tilføjer:

- Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at vi fra Demokraatits side ser ganske alvorligt på sådanne sager. Vi kræver naturligvis, at naalakkersuisoq Jens Immanuelsen stiller sig i spidsen for, at de kritisable forhold bliver udbedret.

Beroliget

Det beroliger Jens-Frederik Nielsen, at Jens Immanuelsen tilsyneladende er i fuld gang med rette op på de problemstillinger, som forvaltningsundersøgelsen har afdækket.

- Min forventning er, at Jens Immanuelsen naturligvis får styr på den administrative del i sit departement, oplyser Jens-Frederik Nielsen.