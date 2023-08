D om finanslovsforslaget for 2024: Sænk skatten og giv borgere flere penge

Jensine Berthelsen Tirsdag, 22. august 2023 - 11:46

Demokraatit vil have skattelettelser med til finanslovsforhandlingerne for at gøre hverdagen lidt nemmere for trængte borgere. Formand Jens-Frederik Nielsen mener også, han har en løsning på, hvor pengene skal komme fra.

- Vi har flere instrumenter til at realisere en skattenedsættelse. Se eksempelvis på bloktilskuddet fra Danmark. Vi har at gøre med en pris- og lønregulering på 4,4 procent, og det betyder, at landskassen får mere end 200 millioner kroner mere fra staten oveni bloktilskuddet. De mange penge bør komme borgerne til gode, mere end de kommer den offentlige administration og driftsomkostningerne til gode, påpeger formanden for Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen.

- Derudover mener vi, at der er en usund og usammenhængende forhold mellem det offentlige og borgere, vi har med at gøre. Husk på at blot én procent besparelse på drifts- og administrationsomkostninger giver en gevinst på omkring 70 millioner kroner pr. år. Penge der sagtens kunne bruges til at være med til nedsættelse af skatten og mange borgere kan på den måde også begynde at planlægge egen fremtid, påpeger Jens-Frederik Nielsen (D).

En win-win situation kunne skabes

Jens-Frederik Nielsen mener, at hvis og når der er et solidt afstemt forhold mellem borgere og det offentlige i landet, så vil der blive skabt større incitament til at få folk enten i uddannelse eller arbejde, og så får vi som et samfund en gevinst, vi har hårdt brug for. Borgere får større frihed til at skabe eget liv med mindre afhængighed af det offentlige, spår han.

- Mange borgere har kun til dagen og vejen, hvis de da er heldige at have noget til dagen og vejen. De er fastlåst i en situation, hvor de end ikke kan planlægge egen fremtid, alene fordi det offentlige bliver ved med at puste sig op til en størrelse, der slet ikke matcher med befolkningens behov siger Jens-Frederik Nielsen.

Godt med fokus på de bløde værdier men glem ikke erhvervstiltag

Om det denne gang kan lykkes Demokraatit at forhandle sig til en skattenedsættelse vil kun forhandlingsresultatet vise. Men Jens-Frederik Nielsen er godt tilfreds med, at Naalakkersuisut blandt andet har i sinde at give de ældre større økonomisk råderum ved fjernelse af den gensidige forsørgerpligt, ligesom partiet er glad for at de barnløse kan få hjælp til fertilitetsbehandling.

- Det er godt at disse grupper bliver tilgodeset, det er et skridt vi i hvert fald gerne vil bakke op om, siger Nielsen og fortsætter:

- Men hvis vi vil have et sundt og velfungerende samfund, er det bydende nødvendigt også at rette fokus på hele befolkningen, ikke kun ved skattenedsættelser, ikke kun ved reduktion af afgifter, men også ved at give erhvervslivet større encitament til at udvikle sig, så jeg håber at vi alle, over hele linjen kan opleve et fællesskab i den kommende finanslov, ikke blot for et år, men flere års tiltag, blandt andet igennem de mange og vigtige reformer, påpeger Jens-Frederik Nielsen og slutter af med en hilsen til sundhedsvæsenet.

- Ordnede forhold til sundhedsvæsenet er den altafgørende faktor for at Demokraatit kan stemme for en finanslov.