D-advarsel om Neqi A/S: Sigt ikke mod lappeløsninger

Jensine Berthelsen Torsdag, 05. oktober 2023 - 11:43

Enkelte medarbejdere i KNI har gennemført manipulation med slagteriet Neqi A/S´s regnskaber igennem mere end et årti, og det har nu ført til undersøgelse af, hvorvidt selskabet kan delvist eller helt privatiseres.

Det skyldes, at KNI har formået at lave en skønmaleri af Neqi A/S. Selskabet har i alle henseender været langt større underskudsgivende virksomhed, end hvad tallene har vist.

Oppositionspartiet Demokraatit, der selv i sin tid har været med til at udforme strategi for landbrug 2021-2030, mener, at omdrejningspunktet i sagen ikke alene vedrører problemer med Neqi A/S, men hele landbrugssektoren:

- Neqi A/S er til for landbruget i Grønland og ikke omvendt. Derfor mener vi, at vi på politisk plan i årevis har arbejdet i god tro, og at vi igennem årene har forsøgt at finde løsninger, som viste sig at være på falsk grundlag.

Delvis eller hel privatisering kommer ikke nogen til gavn

- Selv den strategi vi har været med til at udforme bør tages op til revision, så vi på tværpolitisk plan kan nå frem til en realistisk løsning for hele landbrugssektoren, siger Demokraatits formand Jens-Frederik Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Jens-Frederik Nielsen appellerer derfor til Naalakkersuisut om ikke at tage forhastede beslutninger om delvis eller hel privatisering af Neqi A/S:

- Vi er varme fortalere for at få privatiseret offentligt ejede selskaber, men det, at man igennem en delvis eller hel privatisering forsøger at lave brandslukningsarbejde, er ikke hvad vi forstår ved en sund privatisering.

- Hvis Neqi A/S skal igennem denne proces, bør det være, fordi selskabet er klar til at blive privatiseret, og ikke fordi det skal reddes ud af en katastrofal forretningsgrundlag. Jeg beder derfor Naalakkersuisut om at sørge for, at vi sammen på politisk plan finder en udvej, der skal komme til gavn for landbrugssektoren og hele samfundet, siger formanden for Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Kalistat præciserer

Efter Sermitsiaq.AG´s artikel om delvis eller hel privatisering af Neqi A/S på baggrund af interview med Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund (IA), har hans departement fremsendt en præcisering om, hvad der er op og ned i Neqi A/S´s situation.

Det præsiceres, at det er enkelte personer, der tidligere har været ansat i KNI og i Neqi, som har manipuleret KNIs og Neqis regnskaber i en årrække fra 2013-2020. Afdækningen af sagerne har medført, at KNI har indgivet en anmeldelse for regnskabsmanipulationerne til videre efterforskning hos politiet.

KNI har i tæt samarbejde med revisionsselskabet PwC og advokater haft stort fokus på at få afdækket de manipulationer.

Servicekontrakt mere end fordoblet

For to år siden blev klart, hvad der var foregået, har KNI haft en tæt dialog med Naalakkersuisut om forholdene i Neqi. Allerede tidligt i forløbet blev det aftalt med opbakning fra Naalakkersuisut, at KNI genetablerede egenkapitalen i Neqi.

Genetableringen af selskabets egenkapital er sket ved en gældseftergivelse på i alt 142,5 mio. kr. fra KNI til Neqi, som dækker investeringen i moderniseringen af slagteriet i 2013, regnskabsmanipulationerne i 2013-2020 og de seneste års underskud.

Servicekontraktbetalingen er steget over de seneste år fra 5 mio. kr. til 13 mio. kr. for at opretholde den nuværende aktivitet. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som undersøger mulige scenarier og modeller for Neqi A/S. Den fælles arbejdsgruppe med relevante departementer og KNI forventer at have en model i løbet af 2023/2024.

Det er den sidstnævnte arbejdsgruppe, Kalistat Lund har henvist til i forbindelse med et muligt scenarie med delvis eller hel privatisering af Neqi A/S.