Cykeldrengene: Cykeltur over indlandsisen er næste mål

Kassaaluk Kristensen Søndag, 24. april 2022 - 13:36

En plan om cykeltur over indlandsisen har taget form, og to unge mænd i midten af 20’erne har netop overstået en forsmag på grønlandsk terræn på cykel.

Cykeldrengene, to unge mænd fra Danmark, som har har været på jordomrejse på cykel, er netop ankommet til Nuuk efter at have været i Sisimiut for at holde foredrag.

Før foredraget har de været på grønlandsk terræn, for at cykle i 13 dage. Det blev til 207 km på de to hjuler, med telt, madpakke, nødblus og primus på slæb, skriver de på deres Facebookside.

Udvikling og udfordringer

Cykeldrengene, Nicklas Mikaelsen og Emil Hansen, har de seneste par år cyklet rundt i verden, og har tilbagelagt 24.391 km på cykel i en jordomrejse.

Næste udfordring er indlandsisen, og de vurderer, at det grønlandske terræn er den største udfordring, de indtil videre har mødt.

Ved foredragene, som blev afholdt i Sisimiut i torsdags og foredragene i Nuuk, der skal holdes mandag, vil cykeldrengene fortælle om selvudvikling, mindset og at føre drømme ud.

- Foredragene vil handle om CykelDrengenes helt særlige styrke, som er deres positive energi samt deres mentale værktøjer. I foredragene vil de bl.a. belyse disciplin, målrettethed, accept, motivation, selvindsigt, perspektiv, horisont, bevidsthed, positive affirmationer, at konsultere, evaluere og meget mere, lyder det i indbydelsen.

De to mænd skal holde foredrag på mandag på HHE:

Kl. 9.30 – ca. 300 fokeskoleelever

Kl. 13.30 ca. 250 elever fra Ninuuk, Uni og andre videregående uddannelser.

Onsdag afholdes gå-hjem-møde kl. 15.30 hos Innovation Greenland

Torsdag aften er der offentlige foredrag med middag på HHE, hvor billetter til dette kan købes.

Foredraget er sponsoreret af Nunafonden og Kommuneqarfik Sermersooq.