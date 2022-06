Cybertruslen mod Grønland er meget alvorlig

Redaktionen Lørdag, 11. juni 2022 - 09:14

Grønland er overeksponeret for cyber angreb udefra, siger administrerende direktør i Inu:it A/S Anders Hoffgaard, der iøvrigt tidligere har været ansat i Digitaliseringsstyrelsen under Grønlands Selvstyre.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Der er flere cyber trusler og faktiske angreb mod Grønland end mod Danmark og andre lande forholdsmæssigt set, man kan måle det på antal indbyggere, eller antal virksomheder eller antal servere eller pc’er. Uanset hvad så er Grønland mere udsat end andre lande. Vi er et lille samfund som er gennemdigitaliseret og derfor meget udsat, fastslår Anders Hoffgaard.

- Hvordan kan I se det?

- Det kan vi se på overvågningen i de firmaer og institutioner, vi arbejder for. De fleste forsøg bliver stoppet og slet ikke bemærket af brugerne. Men vi kan se, at de forsøger at komme ind. Prøv at spørge selvstyret og Tusass om de oplever samme mønster, siger Anders Hoffgaard, der er overbevist om, at Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste har et overblik over dette.

- Hvem er det, der foretager disse angreb?

Uden at kunne dokumentere det, er jeg overbevist om, at det er russerne. Det er noget, vi taler meget om i branchen.

