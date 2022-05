Efter cyberangreb: IT-leverancer er blevet flyttet fra Rusland

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 26. maj 2022 - 14:15

Sundhedsvæsenets grundlæggende IT-system bliver ikke længere leveret af en russisk udbyder.

Det oplyser naalakkersuisoq for sundhed Mimi Karlsen (IA), i et skriftligt svar til Inatsisartut-medlem Anna Wangenheim (D).

Flyttet til Indien

Naalakkersuisut oplyser, at Sundhedsvæsenet har indgået en kontrakt med Fujitsu Danmark NS om levering af IT-services. Selskabet bag Fujitsu Danmark NS er hovedsageligt ejet af en række japanske koncerner og har hovedsæde i Japan.

I Sundhedsvæsnets aftale med Fujitsu Danmark NS indgår der IT-leverancecentre i både Grønland, Danmark og Kazan i den russiske republik Tarstan.

- Sundhedsvæsenet blev på et møde den 5. april 2022 orienteret om, at Fujitsukoncernen havde besluttet at lukke leverancecentret og foretage transition af centrets leverancer og aktiviteter til andre leverancecentre i lande, hvor Fujitsu driver disse, for eksempel Polen, Portugal og Indien indenfor en tidshorisont på 3-6 måneder. I den forbindelse kan det oplyses, at Sundhedsvæsenets IT-services flyttes til Indien, skriver Mimi Karlsen.

Ingen indflydelse

Hun oplyser således, at der er ingen direkte datakommunikationslinier er mellem Grønland og russiske Kazan.

- Den interne kommunikation mellem Fujitsu Danmark og Fujitsu GDC Kazan foregår på Fujitsus interne, sikrede netværk. En mulig sanktionering af grønlandske virksomheder og institutioner fra russisk side vil derfor ikke få indflydelse på IT-driften af Sundhedsvæsenet, udover at leverancen af de hidtidige kontraktlige aftalte services vil blive udført fra et leverancecenter i et andet land i henhold til Fujitsus kontraktlige forpligtelser, svarer Mimi Karlsen således spørgsmålet, om der er en plan for at komme borgerne og patienterne til undsætning, hvis russerne sanktionerer i forhold til IT-systemet.