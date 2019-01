Cyberangreb kan forstærke modsætningerne i Rigsfællesskabet

Walter Turnowsky Tirsdag, 29. januar 2019 - 12:29

Det til tider konfliktfyldte forhold mellem Grønland og Danmark er et muligt mål for et angreb fra de såkaldte troldefabrikker i Rusland. Det vurderer forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Troldefabrikkerne fungerer ved at sprede falske nyheder på de sociale medier med det formål at påvirke den offentlige debat. Således er præsidentvalgkampen i både USA og Frankrig blevet udsat for en sådan påvirkning, hvor falske nyheder er blevet spredt af de russiske bloggere.

Den russiske påvirkning sigter dog ikke blot på at påvirke udviklingen i en bestemt retning, der er flere eksempler på, at man har forstærket bestående konflikter i vestlige lande eller imellem dem. Og det er præcist på det punkt, at rigsfællesskabet kan være sårbart, mener Claus Hjort Frederiksen (V).

Hvad er troldefabrikker? - En internettrold er en person, der starter stridigheder eller gør folk oprørte ved at poste stærkt provokerende eller afvigende synspunkter på de sociale medier. - En troldefabrik har personer ansat, der målrettet spreder falske nyheder, propaganda samt synspunkter, der skaber splid. - Den mest kendte russiske troldefabrik er Internet Research Agency også kaldet Glavset der ligger i Sankt Petersborg. I 2015 arbejdede her angiveligt over 1.000 personer i blot en bygning. - Hver ansat skal skrive mindst 50 kommentarer og forvalter fem facebook-profiler, hvor der skal skrives mindste tre opslag dagligt. - Ofte dyrkes eller opfindes konspirationsteorier. - Såkaldte bots sørger for, at opslagene og kommentarerne får masser af likes, så de ryger højere op via de sociale mediers algoritmer. De sørger ligeledes for yderligere spredning ved tusindsvis af retweets på Twitter. Kilde: Wikpedia.

- Man kan i et teoretisk eksempel tænke sig, at der er nogen troldefabrikker, som vil dyrke en uoverensstemmelse mellem Danmark og Grønland, og kunne komme med en falsk nyhed om, at nu har den danske regering nogle meget onde planer, siger han til Sermitsiaq.AG.

- Hvis sådan noget får lov til at løbe, uden at vi tænker over, hvem der står bag,og om det er virkelighed, det vi taler om her, så kan sådan noget jo rokke rigsfællesskabet.

Misbrugte skoleskyderi

Hvordan troldefabrikkerne forstærker bestående konflikter kunne man se i forbindelse med skoleskyderiet i Parkland i Florida i februar sidste år, hvor 17 personer blev dræbt. Her gik troldefabrikkerne ind og blandede sig massivt i debatten på de sociale medier - og det var med synspunkter både for og imod en skærpet kontrol. De spredte ligeledes konspirationsteorier om, at nogle af de overlevende ofre slet ikke var elever på skolen, eller at skyderier var iscenesat af en ukendt magt i statsapparatet.

- Det rammer jo lige ned i en konflikt, der findes i USA i forvejen, og når man så sprøjter ind på de sociale medier, så forstærker man den modsætning, siger Claus Hjort Frederiksen (V).

Må lære at håndtere troldeangreb

Han siger, at der er omfattende aktivitet på dette område, som vi derfor komme til at leve med i mange år fremover. Og da man jo i et demokrati ikke kan forbyde synspunkter - heller ikke når de er kontroversielle eller konfliktfyldte, så kræver det, at man lærer at tænke sig rigtig godt om, inden man trykker 'del' på de sociale medier.

- Det er noget af det, vi er nødt til at lære at håndtere, og det vil kræve stor modenhed. For det stiller jo store krav til dig og mig om, hvordan vi reagerer på disse ting, mener forsvarsministeren.

For selvom debatten mellem Grønland og Danmark meget gerne må være ærlig og bramfri og heller ikke skal smyge sig uden om de mest konfliktfyldte områder, så skal den helst foregå på egne præmisser - og ikke ved hjælp af maskingenerede nyheder og synspunkter fra Rusland.

- Vi er ude i noget, som har en risiko for at ryste vores demokratier. Fordi hvis vi ikke kan stole på, hvad der sandt og falsk, og hvis troldefabrikker kan spille på eksisterende splittelser i befolkningen og forstærke de splittelser, så får demokratier en gevaldig udfordring. Det er det, som vi i fællesskab skal lære at leve med.