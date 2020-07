CSR: Bankdirektør savner fælles retning

Merete Lindstrøm Onsdag, 15. juli 2020 - 08:42

Bæredygtighed, Corporate Social Responsibility (CSR) og FN´s Verdensmål bliver hele tiden en større del af virksomheders forretningsplaner og strategier. I den finansielle sektor betyder det helt konkret, at omfanget af bæredygtighed vurderes på de enkelte produkter, som kunderne tilbydes.

-Vi kommer til at indarbejde Verdensmålene over alt. Vi skal allerede nu tage stilling til, at de ting vi gør eller sætter i gang, også passer ind i de krav, som bliver stillet i fremtiden, siger direktør i Grønlandsbanken, Martin Kviesgaard, til Sermitsiaq.AG

Fra januar 2021 skal der laves bæredygtighedsmærkning på investeringsprodukter og fremover regner bankdirektøren også med, at det skal ske på udlån og indlån.

Internationalt pres

Men den overordnede strategi for landet bør ligge i Naalakkersuisuts hænder, understreger Martin Kviesgaard.

- Selvstyret har ofte været ude og sige noget om Verdensmålene og bæredygtighed, men de internationale forventninger bliver større og større til alle lande og også til virksomheder, siger direktøren.

I januar 2019 meldte Vittus Qujaukitsoq ud, at selvstyret har sat et større arbejde i gang for at sikre, at departementerne arbejder på tværs – og ikke udelukkende inden for deres eget område for at implementere Verdensmålene.

- Særligt inden for områder som erhverv, uddannelse, sundhed og det sociale område er det oplagt at tænke på tværs, da disse områder er indbyrdes afhængige af hinanden for at opnå den ønskede succes, lød det.

Vil se ambitiøse mål

Men Martin Kviesgaard ser gerne, at der kommer noget mere konkret ud fra selvstyretårnet. Han er bekymret for, hvis arbejdet, der er sat i gang, vil kortlægge, hvad der gøres i forvejen fremfor, fremfor hvad der skal gøres i fremtiden.

- Selvstyret må gerne være ambitiøse på landets vegne. Vi sukker efter at få noget og spille bold op af. Det har vi brug for som virksomheder. Hvad vurderer landet er det vigtigste? De lidt højtragende verdensmål skal hives ned på et niveau om, hvad der er allermest relevant at fokusere på her i Grønland, siger direktøren.