Covid-19: Restriktioner i Upernavik området strammes

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 25. november 2021 - 18:28

Fra klokken 18 i dag strammes op på restriktionerne i Upernavik og i nærliggende bygder. Restriktionerne skal gælde i 14 dage som en start men kan forkortes eller forlænges efter behov:

Der indføres et forsamlingsloft på maksimalt 20 personer. Dette træder i kraft klokken 18 i dag. Der indføres myndighedsflyvninger i Upernavik og tilhørende bygder. Det betyder, at det kun er personer som udfører relevante og vigtige funktioner, der tillades udrejse. Dette træder i kraft klokken 00.00 mellem søndag og mandag.

Det skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse. Forsamlingsloftet skal gælde både indendørs, udendørs, offentlige og private forsamlinger, arrangementer og begivenheder.

- Coronasituationen udvikler sig hele tiden. Restriktionerne, der blev indført med den sidste bekendtgørelse i søndags, er et forsøg på at sætte en brat stopper for smittespredningen i Upernavik og Nuuk, det skriver Naalakkersuisut og fortsætter:

- Der har siden været en dialog mellem erhvervslivet, kommunerne, politiet og landslægeembedet, samt partiformændene omkring hvordan restriktionerne kan tilpasses og forbedres, oplyser Naalakkersuisut.

Gælder ikke for husstanden

Forsamlingsloftet har dog en undtagelse. Forbud mod at samle sig på mere end 20 personer gælder ikke for boligen, hvis deltagerne kun består af personer, der indgår i husstanden.

Sundhedsvæsnet vil sende en ekstra analysemaskine, som skal sikre at analysekapaciteten i området bliver tredoblet. Mens det ekstra personale skal sikre, at holde kontakten til de smittede over telefonen og fokuserer kræfterne på de smittede og de syge.

Restriktionernes effekt i Upernavik: