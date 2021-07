Covid-19: Nye restriktioner indføres over hele landet

Kassaaluk Kristiansen, Merete Lindstrøm Tirsdag, 13. juli 2021 - 13:08

De seneste par dage er flere personer blevet konstateret smittet med Covid-19. Naalakkersuisut indfører derfor samme restriktioner for hele landet for at undgå, at smitten spreder sig yderligere.

Formanden for Naalakkersuisut understreger, at det seneste døgns udvikling af smittespredning af Covid-19 er gået hurtigt.

De seneste dages smitte betyder, at der på nuværende tidspunkt er 13 smittede i Grønland. De smittede befinder sig i fire ud af fem kommuner i landet.

De smittede befinder sig her:

Ilulissani 1

Sisimiut 6

Nuuk 1

Qaqortoq 3

Narsaq 1

Narsarsuaq 1

- Vi kan se, at smitten er kommet ind med ét fly. Situationen er kritisk. Vi er i gang med tests af nærkontakter og personer med symptomer på smitte. Vi kan derfor forvente flere smittede, siger Múte B. Egede.

Flere restriktioner gælder fra i dag

Fra i dag klokken 16.00 indføres der flere restriktioner for hele landet. Formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede understreger, at restriktionerne er indført i enighed mellem alle partiformændene.

Der understreges, at restriktionerne gælder over hele landet.

Disse skal gælde fra i dag klokken 16.00:

Mundbind i offentlige transport. Det vil sige i fly, skib, bus og taxaer.

I offentligt tilgængelige lokaler skal man også bruge mundnbind, som i butikker.

Bustransport begrænses, så der maksimalt er det antal passagerer, der passer med antal sæder.

Forsamlingsbegrænsninger indføres, så der max kan være 50 procent af brandmyndighedernes anbefalinger. Men max 20 personer i offentlige bygninger, som ikke er fødevarerbutikker.

Cafeer, restauranter og beværtninger må max have 20 gæster inde. Der må også sidde 20 gæster udenfor beværtningerne.

Indrejsende får påbud om ikke at deltage ved forsamlinger.

Reglen om max 20 personer gælder ikke lufthavne, understreger Múte B. Egede.

Restriktionerne gælder indtil videre frem til fredag den 16. juli, men Múte B. Egede understreger, at restriktionerne kan forlænges, hvis situationen bliver forværret.

Partiformændene er endvidere klar til at indfører strengere restriktioner, hvis smittespredningen breder sig yderligere.

Hurtig smittespredning

Der er i dag 13 smittede med Covid-19 i flere byer.

Smitten er kommet ind med et fly fra København til Kangerlussuaq tirsdag den 6. juli, hvor flere passagerer er konstateret smittet. På nuværende tidspunkt er de resterende passagerer i karantæne og skal testes igen, da myndighederne frygter, at der er tale om den mere smitsomme coronavariant Delta.

Formentlig Deltavariant

Uddannelseslæge i landslægeembedet, Paneeraq Noahsen forklarer, at den ene passager i flyet fra København den 6. juli har været i en forsamling i Danmark før afrejse, og at smitten formentlig er sket der.

- Der er formentlig tale om Deltavarianten af Covid-19, da det tyder på en mere smitsom variant. Vi skal forvente flere smittede, da alle passagerer fra den nævnte fly skal testes. Det skal understreges, at de par smittede, som allerede er vaccineret, ikke har symptomer på smitte, siger hun og fortsætter:

- Vi opfordrer derfor, at alle, der endnu ikke er blevet vaccineret tager imod vaccinen, siger hun.

Formanden for Naalakkersuisut understreger igen, at borgerne skal følge myndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning. Det er at holde afstand, holde god håndhygiejne, undgå kontakt og blive hjemme, hvis der er symptomer på sygdom.