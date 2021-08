Covid-19 er konstateret igen i Wuhan efter over et års pause

Ritzaus Bureau Tirsdag, 03. august 2021 - 07:33

Den kinesiske by Wuhan vil teste alle indbyggere for covid-19 efter at have konstateret det første lokale smittetilfælde i over et år.

Det oplyser en embedsmand på et pressemøde tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Mandag blev der konstateret syv smittetilfælde i millionbyen Wuhan, hvor verdens første tilfælde af covid-19 blev opdaget for over halvandet år siden.

Dengang lykkedes det myndighederne at få inddæmmet smittespredningen ved at afskære byen med omkring 11 millioner indbyggere fra resten af Kina i en periode.

Lokal smitte

Kina har de seneste uger set en stigning i antallet af smittede. Udbruddet er blevet beskrevet som det største i adskillige måneder i landet.

Det seneste døgn er antallet af smittede steget med 90, hvoraf 61 af dem var lokalt overførte. Det oplyser Kinas Nationale Sundhedskommission tirsdag ifølge Reuters. Mandag blev der fundet 98 nye smittetilfælde.

Lokalt overført betyder, at en person, som ikke har været ude at rejse for nylig, bliver smittet på sin arbejdsplads, i hjemmet eller andre steder i lokalsamfundet.

I flere kinesiske byer er størstedelen af borgerne blevet beordret til at holde sig hjemme. Desuden udføres der massetest i myndighedernes forsøg på at slå det seneste udbrud ned, og nære kontakter til smittede skal i karantæne.

Er sluppet nådigt

Kina har, siden det første smittetilfælde i Wuhan blev opdaget omkring årsskiftet 2019/2020, registreret lidt over 105.000 smittetilfælde og 4848 coronadødsfald. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

Sat i forhold til befolkningstallet i Kina på over 1,4 milliarder er landet sammenlignet med de fleste andre sluppet nådigt gennem pandemien.

I Danmark er der eksempelvis konstateret 2550 dødsfald.

Optællingen fra det amerikanske universitet inkluderer kun de smittetilfælde, der er bekræftet af de enkelte landes sundhedsmyndigheder. Derfor kan det faktiske antal smittede og døde være højere.