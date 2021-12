Covid-19 i Qasigiannguit: Naalakkersuisut indfører forsamlingsrestriktioner

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 11. december 2021 - 09:10

På grund af større smitteudbrud i Qasigiannguit, så har Naalakkersuisut sammen med partiformændene valgt at indfører forsamlingsrestriktioner i byen. Der blev fundet 12 nye smittede i Qasigiannguit torsdag den 9. december, mens over 50 er blevet smittet i starten af december.

Det bliver forbudt at afholde eller deltage i forsamlinger med over 20 personer. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs forsamlinger. Mens forbuddet ikke gælder for boligen, hvis alle deltagere er medlemmer af husstand.

- Vi finder det særdeles nødvendigt at handle hurtigt, så vi kan få nedbragt smittespredningen i Qasigiannguit, så borgerne kan holde en tryg og sikker jul, siger Naalakkersuisoq for Sundhed og fortsætter:

- Corona er noget der berører os alle på forskellig vis. Dialogen omkring håndtering kan til tider også blive anspændt. Jeg er derfor glad for at partiformændene og Naalakkersuisut, på trods af forskellige politiske holdninger, kan stå sammen og handle hurtigt og håndtere en situation som denne, siger Naalakkersuisoq for Sundhed.

I sidste uge kunne landslægen meddele, at der var over 50 smittede i Qasigiannguit. I slutningen af november blev der konstateret fire nye smittede i byen.