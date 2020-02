Coronavirusset har nu kostet flere end 250 mennesker livet

ritzau Lørdag, 01. februar 2020 - 09:30

Antallet af dødsfald som følge af det nye og dødelige coronavirus stiger med 46 i Kina, hvilket er det hidtil højeste antal dødsfald på et døgn.

Således har 259 personer mistet livet, mens 11.791 personer er smittet i landet.

Det oplyser de kinesiske sundhedsmyndigheder natten til lørdag dansk tid.

Der er desuden blevet påvist nye tilfælde udenfor Kina, hvor flere end 20 lande er berørt af smitten.

Virusset, der har sit epicenter i den kinesiske millionby Wuhan i Hubei-provinsen, har spredt sig til otte europæiske lande. Herunder Tyskland, Frankrig, Sverige, Finland, England, Rusland, Italien - og senest er der konstateret et tilfælde i Spanien.

Her er mand fra den spanske ø La Gomera smittet. Han har været i kontakt med en tysk mand, som efterfølgende fik konstateret virusset.

Kina har lukket en lang række butikker og attraktioner som følge af virusset. Ligeledes er fly fra Wuhan blevet begrænset.

USA meddelte fredag, at det ikke vil lade udlændinge, som inden for de seneste to uger har været i Kina, rejse ind i landet.

Fire danskere er blevet evakueret fra Kina efter virusudbruddet. Fredag aften landede de - to dansk-kinesiske par - i Roskilde Lufthavn.

Sundhedsmyndighederne vil nu tjekke danskerne for virusset, men det forventes, at alle fire er raske.

Senere vil yderligere ti danskere blive fløjet hjem til Danmark. De vil ankomme til Europa tidligst søndag.

FN har desuden rykket næste runde af forhandlinger om en global biodiversitetsaftale den 24. februar fra den kinesiske by Kunming til Italiens hovedstad, Rom. Det sker som resultat af coronavirusudbruddet.

FN er nået frem til den beslutning i samarbejde med den kinesiske regering.

Kunming er stadig vært for hovedforhandlingerne i oktober.

Et ekspertpanel i Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærede torsdag, at det smitsomme coronavirus udgør en international sundhedskrise.