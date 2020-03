Coronavirus: Fortsat kun én smittet

Merete Lindstrøm Tirsdag, 17. marts 2020 - 13:22

OBS optateret med antal af prøvesvar der er kommet tirsdag, red.

Efter der i dag er kommet svar på 22 test for coronavirus, der er sendt til Danmark, kan landslæge Henrik L. Hansen oplyse, at der ikke er fundet flere smittede her i landet.

Der er på nuværende tidspunkt taget i alt 31 prøver i følgende kommuner: Avannaata, Qeqertalik, Qeqqata og Sermersooq, lyder det fra Selvstyret.

Dermed har man endnu ikke fået svar på ni test, der er foretaget på personer, der mistænkt for at være smittet.

Landslægen oplyste på et pressemøde mandag at anbefalingerne om, hvordan man skal forholde sig i forhold til smittefare, ikke skulle ændres så længe, der kun er et enkelt tilfælde, og det er en person, der har rejst til et højrisikoområde ude i verden.

Ingen ændringer i anbefalinger

Det betyder nemlig at vi endnu ikke har smitten i landet. Opfordringen om at kontakte sundhedsvæsenet ved symptomer lyder fortsat på dem, der har været ude at rejse.

- Det er vigtigt, at borgere som har rejst i udlandet og som får symptomer, som hoste, feber, vejrtrækningsbesvær eller ondt i halsen ringer til sundhedsvæsenet. Man vil da blive opfattet som mistænkt smittet med COVID-19, hvilket vil betyde hjemmeisolation eller indlæggelse (afhængig af patientens tilstand). Man vil blive testet, så det kan verificeres eller afvises, om der skulle være tale om sygdom med COVID-19, skriver Selvstyret.

Man kan læse mere om anbefalinger for adfærd under hjemmekarantæne og selvisolation på nun.gl eller ringe til hot line 801100 eller skrive mail til corona@nanoq.gl