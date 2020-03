Coronavirus: Færøsk gymnasium aflyser Paris-tur

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 06. marts 2020 - 07:07

Årsagen til aflysningen er Udenrigsministeriets forhøjede advarsel om at rejse til Frankrig på grund af corona-virus. Det skriver Sosialurin.

Det var efter at det danske udenrigsministerium i aftes ændrede anbefalingerne om at rejse til Frankrig fra grønt, »vær opmærksom«, til gul, »vær ekstra forsigtig«, at gymnasiet i Torshavn, Glasir, og det færøske kulturministerium, tog afgørelsen om at aflyste elvernes rejse til Paris.

246 elever og 25 lærere skulle rejse med fly fra Færøernes lufthavn, Vagar, til De Gaulle lufthavnen i Paris. Men rejsen blev klokken 02 i nat aflyst på grund af risikoen med corona-smitten.

15 i karantæne

Mandag blev den første og hidtil eneste færing fundet, der er smittet med coronavirus. Han blev smittet netop i Paris. I øjeblikket er 15 personer på Færøerne i karantæne.

Sundhedsministeriet på Færøerne har lejet et hotel ved flypladsen, Vagar Lufthavn, hvor otte af de 15 personer opholder sig i karantæneperioden.

Gymnasiets rektor, Steinbjørn Hardlei, oplyser, at eleverne ikke får erstatning fra forsikringsselskaberne, og at pengene er tabt. Elverne har betalt omkring 8.000 kr hver, og tilsammen har turen kostet omkring to millioner kroner.