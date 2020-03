Coronavirus: Disse får karantænedage betalt

Merete Lindstrøm Fredag, 06. marts 2020 - 09:01

De første to tilfælde af hjemmekarantæne er registreret i Nuuk, og det betyder, at flere arbejdsgivere må undvære de pågældende medarbejdere i 14 dage.

Epidemikommissionen er tidligere på ugen kommet med en anbefaling om, at borgere, der siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra særlige risikoområder, skal blive hjemme i 14 dage ved hjemkomst, for at undgå at udsætte andre for potentiel smittefare.

Arbejdsgiver betaler foreløbigt

Kommuneqarfik Sermersooq, som er arbejdsgiver for én af de personer, der er i karantæne, oplyser til Sermitsiaq.AG, at det er arbejdspladsen, der afholder udgiften for fraværet.

- Anbefalingen er tre dage gammel, så de, der kommer hjem nu, har ikke handlet i ond tro, siger kommunaldirektør, Lars Møller-Sørensen.

- Hvis folk derimod tager afsted mod bedrevidende, så har de selv valgt den obligatoriske karantæne og skal derfor selv betale for de 14 dage, siger han.

Det betyder altså, at folk, der vælger at gennemføre planlagte rejser til risikoområderne, skal bruge 14 dages selvbetalt ferie til karantæne, når de kommer hjem.

Skal følge anvisningerne

Og den linje er Grønlands Erhverv enige i. De har udsendt en nyhedsmail til deres medlemmer, hvor de forklarer, hvornår man som arbejdsgiver er forpligtet til at afholde udgiften for fravær i forbindelse med karantæne.

- Hvis en ansat vælger at rejse på eksempelvis ferie til ét af risikoområderne, efter at området er blevet udpeget som risikoområde af Sundhedsstyrelsen, og skal i karantæne i 14 dage, når pågældende kommer hjem, så er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at betale den pågældende medarbejder løn i karantæneperioden på 14 dage, lyder det i mailen.

Hvis man derimod bliver bedt om at rejse til et risikoområde af sin arbejdsgiver, er sagen en anden, står der i mailen.

Både Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Erhverv understreger, at coronavirus skal behandles som enhver anden sygdom, så længe man ikke bevidst har udsat sig selv for unødig smittefare. Det vil sige, at folk, der får symptomer og af den grund sættes i karantæne, ikke selv skal betale for de 14 dages fravær.