Coronavirus: Her dækker forsikringen

Merete Lindstrøm Torsdag, 12. marts 2020 - 16:11

Hvis man afbestiller sin planlagte rejse på grund af frygt for coronavirus, skal man sikre sig, at stedet, man skulle rejse til, står på Udenrigsministeriets rejsevejledning over steder, man ikke bør rejse til. Det er nemlig kun i de tilfælde, at forsikringen dækker.

Det oplyser Kalaallit Forsikring Agentur A/S til Sertmitsiaq.AG. Forsikringsselskabet understreger, at det er betinget af, at man har afbestillingsdækning på sin forsikring.

Sundhedsstyrelsen har på nuværende tidspunkt både områder, hvor de fraråder al rejse til og områder, hvor de fraråder alle ikke nødvendige rejser. Begge dele dækkes af forsikringen.

Kontakt dit rejsebureau

Der ud over skal man i første omgang kontakte sin rejsearrangør, fordi forsikringsselskabet kun dækker de udgifter, som rejsearrangøren ikke dækker, lyder det fra Kalaallit Forsikring.

Forbruger- og konkurrencestyrelsen forklarer til Sermitsiaq.AG, at man ikke har krav på at få sine penge for flybilletterne tilbage fra flyselskabet, hvis man selv afbestiller en restriktiv flybillet. Det gælder også, selv om myndighederne fraråder rejser til destinationen.

Flyselskaberne hæfter heller ikke for andre udgifter såsom hotel, overnatning og billeje, lyder det.

Air Greenland vurderer hver situation

Air Greenland oplyser om deres regler og retningslinjer i forbindelse med corona-situationen på sin hjemmeside. Her står der blandt andet, at Air Greenland kan overveje at imødekomme ændring af restriktiv billet, såfremt passagerer er i tvungen karantæne, i frivillig karantæne eller har opholdt sig i et af de erklærede højrisikområder indenfor de seneste uger. Air Greenland beder passagerer om at kontakte dem, hvorefter de vil de vurdere fra sag til sag, lyder det på hjemmesiden.

Kundeservicechef Helle Pedersen forklarer, at Air Greenland vil tage stilling fra sag til sag. Det handler blandt andet om, om folk har afbestillingsforsikringer, ordentlig dokumentation osv.

Men kan I så ikke risikere at forskelsbehandle kunderne?

- Vi ønsker absolut ikke at forskelsbehandle kunderne, men vi kan ikke umiddelbart bare fjerne alle vores salgsbetingelser på grund af denne her situation, siger hun.

Helle Pedersen understreger, at Air Greenland følger myndighedernes anvisninger tæt, og at de holder øje med, hvordan branchen håndterer situationen internationalt.

Ud over den direkte økonomiske konsekvens i forhold til flybilletter, så kan der også opstå situationer, hvor man befinder sig i et område, der bliver sat på listen over højrisikoområder, eller at man bliver udsat for smittefarer og skal i karantæne. I de situationer kan der også være hjælp at hente hos forsikringen.