Coronavirus: Arctic Circle Race aflyses

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 09. marts 2020 - 12:26

- Vi har besluttet os for at aflyse årets Arctic Circle Race.

Det siger bestyrelsesformanden i Arctic Circle Race, Jens Klaus Lennert, til Sermitsiaq.AG.

Bestyrelsen bag løbet holdt møde i dag, mandag, og besluttede, at årets ACR skal aflyses på grund af den verserende virus, coronavirus.

- Vi har været i kontakt med landslægeembedet dagligt, og smittetallet i udlandet er voksende i disse dage. For at vise ansvarlighed har vi besluttet os for, at årets Arctic Circle Race skal aflyses. Beslutningen er selvfølgelig ærgerlig, men vi har ingen andre valg end at aflyse det, siger Jens Klaus Lennert.

Over 100 tilmeldte

Han oplyser, at der er over 100 personer, der har tilmeldt sig løbet allerede.

- Vi forventede, at der skulle være omkring 160 deltagere ved årets løb, hvor cirka 60 af dem, 12 forskellige lande, ville være fra udlandet, siger Jens Klaus Lennert, der samtidigt oplyser, at aflysningen bliver videreformidlet til deltagerne pr. mail.

Arctic Circle Race skulle have været afholdt fra den 2. april til den 5. april.