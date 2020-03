Corona: Usikkerhed om RAL-samsejling

Jesper Hansen Fredag, 20. marts 2020 - 07:11

Royal Arctic Line har længe haft planer om at begynde besejlingen af Aarhus med afgang den 10. april og med forventet ankomst til Nuuk 17. april, men på grund af Corona-situationen er det usikkert, hvornår den nye fartplan træder i kraft.

- Vi vurderer situationen løbende og kommer med en melding, når det ligger fast, oplyser kommunikation- og marketingchef Ann-Britta A. Olsvig.

Øvrige skibe sejler efter planen

Hun tilføjer, at for at begrænse smitterisikoen har Royal Arctic Line med øjeblikkelig virkning lukket for alle personlige henvendelser til Booking & Kundecenter i Aalborg, men man kan fortsat både maile og ringe til kundecentret.

- Det er vigtigt at understrege, at alle skibe sejler efter planen, og der er lavet en beredskabsplan, hvis et skib rammes af Covid-19 smitte.

For at minimere risikoen yderligere vil der ikke være besætningsskift de næste 14 dage på Royal Arctic Lines skibe.