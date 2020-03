Corona: Tomme hylder i supermarkeder

Merete Lindstrøm Torsdag, 12. marts 2020 - 15:01

Flere butikker melder om hamstring af forskellige varer på grund af corona-situationen.

- Vi kan i den grad mærke, at folk tænker på smittefaren, siger Ria Hornum, der er butiksejer af Matas i Nuuk.

Pisiffiks Indkøb- og marketingsdirektør fortæller, at de så småt kan mærke, at folk begynder at hamstre. Det gælder specielt varer som håndsæbe, hygiejneprodukter og papirvarer som toiletpapir og køkkenrulle.

- Det er først inden for de seneste fem dage, at det for alvor er stukket af, siger Heine Stilling Jensen.

Støvmasker og håndsprit er væk

Han fortæller, at de holder nøje øje med situationen og forsøger at være på forkant med at bestille de ting hjem, der efterspørges.

Hos Stark i Nuuk er tendensen den samme.

- I går var der rigeligt med støvmasker. I dag er alt blevet solgt. Der er intet tilbage på hylderne, siger afdelingsdirektør i Stark, Lars Frandsen.

Souschef i Brugseni i Nuuk, Johnny Mikkelsen, fortæller, at de måtte melde udsolgt af håndsprit allerede i sidste uge. Der kommer mere med fly sidst på ugen, fortæller han.

Kreativitet bland kunder

Hos Matas i Nuuk oplever de også, at folk bliver kreative, når de ikke kan købe håndsprit eller desinficerende servietter.

- Vores kunder kommer ind og skal bruge ingredienser til at fremstille deres egen håndsprit, efter de har fundet opskriften på nettet. Og så køber de små beholdere til at have det i, siger Ria Hornum.

Matas i Nuuk har solgt mere end 1000 varer der hører under desinficerende midler siden den 28. februar, fortæller butiksejeren.

Hos Stark oplever de ikke bare, at tingene bliver udsolgt men også, at det er svært at bestille mere hjem.

- Vi har problemer med at skaffe ansigtsmasker, engangsdragter og håndsprit fra Danmark, siger Lars Frandsen.