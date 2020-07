Coronatest: Fem maskiner landet i Grønland

Thomas Munk Veirum Torsdag, 16. juli 2020 - 15:18

På tirsdag går Grønland ind i en helt ny fase af genåbningen, hvor der ikke længere vil være begrænsning på antallet af flypassagerer, der ankommer til landet.

Det fortalte formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, på et pressemøde torsdag.

Kim Kielsen sagde i den forbindelse, at nyt testudstyr, der skal bruges til at teste for coronavirus uden for Nuuk, også var godt på vej.

Testudstyret har været svært at få fat i, fordi der er stor efterspørgsel efter udstyret verden over på grund af coronaepidemien.

Afgørende for at bekæmpe udbrud

Landslæge Henrik L. Hansen bekræftede, at de fem maskiner blev læsset om bord på et fly i Kastrup torsdag morgen:

- De vil nå Ilulissat, Aasiaat og Sisimiut allerede i dag. Inden for de nærmeste dage vil de også være i Qaqortoq og Tasiilaq, fortalte Henrik L. Hansen.

Ifølge landslægen er der tale om avancerede maskiner, der inden for timer kan analysere podninger og finde ud af, om en person er smittet med coronavirus.

- De er en helt afgørende forudsætning for at kunne bekæmpe et udbrud, og det er blandt andet derfor, at vi har været afventende indtil, at vi fik etablerede disse testmuligheder, sagde Henrik L. Hansen.

Landslægen kalder de nye testmuligheder for et stort projekt, der også stiller store krav til sundhedsvæsenets medarbejdere.

- Men det er der blevet arbejdet hårdt på i sundhedsvæsenet, og det er vi overbeviste om fungerer her fra næste uge af, sagde Henrik L. Hansen.

Forventer nye smittetilfælde

Testudstyret vil være i funktion fra næste uge, og landslægen fortalte, at det er vurderingen, at der vil opstå nye smittetilfælde i forbindelse med, at man genåbner landet:

- Vi må gøre os klart, at det er ganske sandsynligt, at der kommer ny smittespredning i Grønland, når der bliver fri indrejse, sagde Henrik L. Hansen.

- Men det er vi nu godt forberedt på, sagde han.

Landslægen understregede, at det stadig er vigtigt, at befolkningen fortsat overholder anbefalingerne om eksempelvis at holde afstand.

Man kan læse mere om de nye regler på Naalakkersuisuts hjemmeside.