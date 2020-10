Coronastaben: Særlig lukning af Grønlands grænser ønskes

Kassaaluk Kristiansen, Merete Lindstrøm Fredag, 23. oktober 2020 - 17:47

Coronastaben arbejder på at lukke grænserne ud af Rigsfællesskabet. Det fortæller coronastaben under en pressebriefing fredag middag.

Det betyder, at ruten til Island står til at blive lukket, hvis alt går efter coronastabens plan.

Grønland er hårdt presset udefra, da smittespredningen af coronavirus i Europa er eskaleret for længst. Især 25-45-årige bliver smittet med coronavirus i Europa i øjeblikket, og faren ved det er, at det ofte er nogle af dem, der ikke udviser de store symptomer, hvorfor de kan nå at smitte andre før virus opdages, lyder det fra landslægen.

Konstatering af nye tilfælde i Nuuk og senest Aasiaat er et bevis på, at der er langt mere smittetryk end tidligere.

- Udviklingen er meget bekymrende, siger landlæge Henrik L. Hansen under pressebriefingen.

- Hvis der sker alvorlig intern smittespredning, er det en potentiel katastrofe, lyder det fra coronastaben.

I dag føres der grænsekontrol for alle indrejsende. Atlantruten fra Danmark er den sikreste vej til Grønland, da man er sikker på, at alle passagerer fra Danmark er testet negative for coronavirus før afrejse.

Derfor er coronastaben i dialog med Danamrk om at lukke Grønlands grænser ud af Rigsfællesskabet, hvilket i praksis kun er til Island, fordi det er sværere at holde styr på om folk har negativ test inden afrejse.

I Danmark er det samme politienhed som her, og Air Greenland har fuldstændig styr på at deres passagerer har en negativ test før de tages ombord på atlantflyet.

Drop al unødvendig rejse

Selvom kontrollen med indrejsende fra Danmark er i orden, så frarådes al unødvendig rejse ud af landet af Coronastaben.

En nødvendig rejse betegnes af staben for eksempel som en rejse, der er rekvireret af Sundhedsvæsenet med henblik på behandling i Danmark.

Selvstyret har droppet alle tjenesterejser ud af landet, med mindre, det er til skade for landet ikke at tage af sted.

- Vi skal forhindre rejser så vidt muligt, især fra udefrakommende, lyder det fra staben.

Ros til borgere

Coronastaben roser borgerne for at følge myndighedernes anbefalinger i forhold til at holde afstand, holde god håndhygiejne og god nyse- og hosteteknik.

Uden de restriktioner, som er indført,vil smittesporing og smitte inddæmning være umulig, påpeger Politimester Bjørn Tegner Bay.