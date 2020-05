Coronasmitte opdaget i Ilulissat

Thomas Munk Veirum Onsdag, 27. maj 2020 - 13:02

Opdateres..

En borger i Ilulissat er smittet med coronavirus. Det oplyser landslæge Henrik L. Hansen på et pressemøde onsdag middag.

- Vi har igen konstateret et tilfælde af virus.

- Denne gang er der kommet et tilfælde oppe i Ilulissat. Vedkommende er blevet testet fem dage efter ankomst. Og den test er så positiv, fortalte Henrik L. Hansen.

- Vedkommende var testet negativ før afrejse, fuldstændig som reglerne foreskriver, siger landslægen.

Person fra lufthavnsbyggeri

- Vedkommende har det godt, og vi er i gang med at lave smitteopsporing. Det foregår sammen med politiet, og vi vil sikre, at dem der har været i kontakt med vedkommende også kommer i hjemmekarantæne.

- Det drejer sig om personer, der abejder med lufthavnsbyggeriet. Det er en afgrænset gruppe.

- Det er ikke en sag, der bekymrer os. Jeg er fuldstændig overbevist om, at vi kan sikre inddæmning, siger Henrik L. Hansen.

Ilulissat lukkes ikke

Formanden for Naalakkersuisut siger, at smittetilfældet ikke betyder, at Ilulissat bliver lukket:

- Det er først, når vi ikke kan sikre, at smitten breder sig, at der så kan blive lukket. Der er en plan for, hvad man skal gøre i alle byerne, siger Kim Kielsen. Han forventer stadig at genåbningen af atlantflyvningen kan begynde 15. juni som planlagt.

Rejste til Grønland 19. maj

Landslægen fortalte, at personen kom til Grønland 19. maj.

- Selvom der arbejdes på forskellige systemer i lufthavnene, så er det afstand, der er det altafgørende, lød det fra landslægen.

- Vedkommende har ikke haft symptomer. Det er uhyre usandsynligt, at vedkommende har smittet på rejsetidspunktet, men vedkommende udgør en smitterisiko nu, sagde Henrik L. Hansen.

Personen blev testet her i landet 25. maj.

- Derefter blev prøven fløjet hertil(Nuuk, red.), og så er den blevet kørt i laboratoriet i dag. På kysten kan der nemt gå to døgn fra testen er taget til vi har resultatet, forklarede Henrik L. Hansen.

- Vi arbejder hårdt på at lave testmuligheder på kysten, så vi undgår denne transporttid.

- Det er derfor, vi har bestilt fem ekstra maskiner til testning, supplerede Kim Kielsen.

Andet tilfælde inden for kort tid

Efter længere tid uden nye smittetilfælde her i landet kom det søndag aften frem, at en borger i Aasiaat var konstateret smittet med coronavirus.

Borgeren var kommet retur til Grønland torsdag i sidste uge efter et ophold i Danmark, hvor borgeren blandt andet havde været syg af coronavirus.

Men vedkommende var testet negativ to gange inden hjemrejsen til Grønland. Ved ankomsten til Grønland blev borgeren testet positiv for coronavirus blev sat i karantæne.

I den forbindelse sagde landslægen, at det er forventeligt, at der vil komme coronasmitte til Grønland, efterhånden som man genåbner landet. Landslægens vurdering var, at sundhedsvæsenet nu er godt rustet til at håndtere eventuelt nye smittede.