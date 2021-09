Coronasmitte giver langt flere ‘bivirkninger’ end RNA-vaccinen

Videnskab.dk Tirsdag, 31. august 2021 - 09:58

Hvis man bliver smittet med coronavirus, er risikoen at få senfølger langt højere end risikoen for at få bivirkninger efter Pfizers coronavaccine, viser et nyt israelsk studie ifølge Videnskab.dk.

Eksempelvis får personer, som har været smittet med coronavirus, oftere hjertemuskelbetændelse (myokarditis), som ellers er en kendt, men sjælden og i langt de fleste tilfælde ufarlig bivirkning ved vaccinen.

Risikoen for at få hjertemuskelbetændelse - myokarditis - er fire gange så høj, hvis man har haft corona, end hvis man er blevet vaccineret, viser studiet, som netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine (NEJM).

»Hvis man ikke er vaccineret i øjeblikket, er risikoen for at blive smittet med coronavirus ret stor - man vil højst sandsynligt blive smittet på et tidspunkt,« siger Camilla Foged, der er professor i vaccinedesign på Københavns Universitet, til Videnskab.dk.

»Det her studie viser, at man ikke skal afholde sig fra at blive vaccineret, fordi man er bange for hjertemuskelbetændelse. Risikoen for at få det er meget højere, efter at man har været inficeret med corona, end efter at man har fået vaccinen,« tilføjer hun.

4 gange højere risiko for myokarditis

I studiet har forskerne lavet en grundig undersøgelse af 25 potentielle bivirkninger ved vaccinen ved at sammenligne forekomsten hos 884.828 vaccinerede personer over 16 år med forekomsten hos 884.828 personer over 16, som ikke er vaccineret.

Derudover har forskerne undersøgt, hvor ofte 173.106 uvaccinerede personer, som har været smittet med coronavirus, er blevet ramt af en af de 25 undersøgte bivirkninger. Personer, som er afgået ved døden, er ikke inkluderet i studiet.

De tre grupper er blevet fulgt via offentlige registre, i 42 dage efter at de enten har fået en vaccine eller en positiv PCR-test.

Blandt de vaccinerede var der en let øget risiko for myokarditis sammenlignet med dem, der hverken var blevet vaccineret eller havde været smittet - der var 2,7 ekstra tilfælde af per 100.000 vaccinerede individer.

Men blandt dem, der havde været smittet med coronavirus, var der 11 ekstra tilfælde af myokarditis ud af 100.000 personer. Altså fire gange så mange som blandt de vaccinerede.

Coronavirus øger risiko for blodpropper

Udover myokarditis fandt forskerne en række andre alvorlige senfølger blandt dem, der havde været smittet med coronavirus, som de ikke fandt hos dem, der var blevet vaccineret.

De smittede fik oftere:

Hjerteflimmer (hjertearytmier) - 166 ekstra tilfælde per 100.000

Nyreskader - 125 ekstra tilfælde per 100.000

Hjertehindebetændelse (perikarditis) - 11 ekstra tilfælde per 100.000

Blodpropper i lungerne (lungeemboli) - 62 ekstra tilfælde per 100.000

Blodpropper i benet (dyb venetrombose) - 43 ekstra tilfælde per 100.000

Blodpropper i hjertet (myokardieinfarkt) - 14 ekstra tilfælde per 100.000

Kun 4 påviste bivirkninger ved vaccinen

Til sammenligning fandt forskerne - ud over myokarditis - kun 3 bivirkninger efter vaccinen: Blandt de vaccinerede var der 78 ekstra tilfælde af hævede lymfekirtler per 100.000 vaccinerede.

Der var 5 ekstra tilfælde af blindtarmsbetændelse per 100.000 vaccinerede (blindtarmsbetændelse kan være et resultatet af hævede lymfekirtler).

Og endelig var der 16 ekstra tilfælde af smertefuld udslæt kaldet helvedesild per 100.000 vaccinerede sammenlignet med gruppen, der ikke var vaccineret.

Studiet viser altså, at der efter 42 dage er langt flere og mere alvorlige senfølger efter en coronavirusinfektion, end der er bivirkninger ved vaccinen.

Langtidseffekter ikke undersøgt

Der er dog en række forbehold ved det nye studie.

»Studiet kan ikke fortælle noget om langtidseffekterne. Så skal man følge folk i længere tid end 42 dage,« siger Camilla Foged, der sidder i den arbejdsgruppe, som rådgiver Sundhedsstyrelsen om vaccine-udrulning, til Videnskab.dk.

»Desuden skal man være opmærksom på, at studiet er lavet i en periode, hvor delta-varianten ikke var dominerende i Israel. Man kan forestille sig, at delta-varianten vil give endnu mere sygdom og dermed flere eftervirkninger, end de finder her,« tilføjer hun.

Forskerne har i studiet ikke medtaget forbigående bivirkninger, der opstår i dagene efter vaccination, såsom smerte i armen på indsprøjtningsstedet, feber og træthed.