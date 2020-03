Corona: Sermersooq stopper tjenesterejser til udlandet

Walter Turnowsky Mandag, 09. marts 2020 - 10:30

Kommuneqarfik Sermersooq sætter nu ind med skrappe instrukser, der skal sikre, at kommunens ansatte ikke bliver smittet med coronavirus. Det har kommunens ledelse netop besluttet, oplyser kommunaldirektør Lars-Møller Sørensen.

Beslutningen berører både tjenesterejser og deltagelse i møder.

Helt konkret betyder det:

Ingen tjenesterejser uden for Grønland og Danmark

Ingen unødvendig tjenesterejse i Grønland samt til Danmark. Nødvendige tjenesterejser efter konkret vurdering fra direktør.

Ingen ansatte må i arbejdsmæssig medfør deltage i arrangementer/aktiviteter med international deltagelse (konferencer, kurser, møder osv.)

Ingen ansatte må i arbejdsmæssig medfør deltage i større arrangementer/aktiviteter med over 500 deltagere (konferencer, kurser, møder osv.)

Ingen ansatte må i arbejdsmæssig medfør deltage i unødvendige arrangementer/aktiviteter med under 500 deltagere (konferencer, kurser, møder osv.) Nødvendige arrangementer med under 500 deltagere efter konkret vurdering fra fagchef.



Skærpede bestemmelser

Dermed skærper kommunen bestemmelserne i forhold til anbefalingerne fra Epidemikommissionen, som anbefaler, at man aflyser arrangementer med over 1.000 deltagere.

- Beslutningen skal ses i lyset af, at kommunen har en samfundsvital operativ rolle, der berører mange borgere i kommunen. Således er det kommunens ansvar at sikre en forsvarlig og sikker drift af ældre- og daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner, brand og redning med videre, hedder det i kommunens notat.

- Hvis eller snarere når Grønland får første tilfælde af COVID-19, er det væsentlig, at vi har tilstrækkeligt med medarbejdere til at kunne løse vore vitale samfundsmæssige opgaver.

Lærere må ikke ledsage studierejse

Bestemmelserne gælder kun for tjenestelige opgaver, men kommunen skriver samtidig i sit notat:

- Kommuneqarfik Sermersooq kan i sagens natur ikke bestemme over ansatte uden for arbejdstid – men henstiller til medarbejderne at vurdere hvilke aktiviteter, de i fritiden deltager i.

En 9. klasse fra Atuarfik Hans Lynge er allerede blevet ramt af beslutningen. Klassen har igennem længere tid planlagt en studierejse til Luxemborg og Tenerife med afgang her til morgen. Men i går aftes med omkring 12 timer til afgang fik forældrene besked om, at lærerne ikke måtte rejse med.

- Hermed meddeleles det, at kommunaldirektør for Kommuneqarfik Sermersooq, Lars Møller-Sørensen, ikke anbefaler, at lærerne rejser, og at kommunen i morgen vil sende en anbefaling ud om, at kommunalt ansatte undgår rejser uden for Grønland og Danmark, da de kan blive "fanget" i karantæne, hedder det i en besked fra skolens leder.

- På den baggrund har jeg, som leder til lærerne som skulle rejse i morgen den 9. marts, besluttet, at lærerne ikke skal rejse. Skolen kan ikke beslutt,e at eleverne ikke skal rejse, da det er forældrenes ansvar, hedder det videre.

Studierejsen bliver nu gennemført med fire forældre som ledsagere.

Kommuneqarfik Sermersooq har oprettet en hotline om COVID-19 på nummeret 367400, som har åben dagligt mellem 8.00 og 16.00.