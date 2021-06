Corona: Restriktioner ophæves

Kassaaluk Kristiansen, Merete Lindstrøm Mandag, 31. maj 2021 - 17:27

Restriktioner som at bære mundbind i butikker, busser og andre offentlige institutioner samt forbud mod at rejse til andre beboelser fra Nuuk ophæves fra midnat.

Det fortæller formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede under et pressemøde mandag eftermiddag.

Det betyder, at arrangementer kan gennemføres fra i morgen. Rejseforbud fra Nuuk ophæves. Og mundbind skal ikke bruges i butikker og offentlig institutioner samt grænsen for offentlig transport som bus ophæves.

- Restriktioner og forbud ophæves igen til midnat. Fra i morgen er der ingen restriktioner. Men vi kan nu se, at smitten kan komme tilbage hurtigt. Derfor opfordrer vi til, at vi alle følger de gældende retningslinjer for at forebygge eventuel smitte, siger Múte B. Egede.

Smitte i en virksomhed

Begrundelsen er, at der ikke er fundet nogen nye tilfælde af Covid-19 i Nuuk trods massive tests henover weekenden. Det tyder på, at smittespredningen nu er under kontrol og kun sker i en bestemt virksomhed i Nuuk.

- Smitten kan kontrolleres. Derfor er vores forebyggende arbejde lykkes. Vi er nu sikre på at smitten sker i en virksomhed, og at smitten ikke er sket i det brede samfund. Derfor vurderes det, at smitten kan kontrolleres, siger Múte B. Egede.

Sidste uge blev der fundet i alt seks nye smittede med coronavirus. Af dem har fire formodentligt fået smitten i Nuuk, hvilket fik landslægen til at frygte, at der kan være fri smittespredning i samfundet. Alle smittede er tilknyttet samme erhvervsvirksomhed.

Over 600 personer blev testet i Nuuk henover weekend.

- Smitteopsporingen er sket hurtigt og effektivt. Og det har været nødvendigt at lave restriktioner, da der kunne være smitterisiko, siger formand for Naalakkersuisoq, Múte B. Egede.

Vaccinationer starter i morgen

Vaccinationer for borgere over 50 år i Nuuk starter i morgen tirsdag. De ældre borgere inddeles i aldersgrupper, og vaccinationerne skal foregå tirsdag til torsdag.

Også i morgen starter vaccinationer af borgere i Ilulissat og bygderne. I Ilulissats tre bygder, Saqqaq, Qeqertaq og Oqaatsut, tilbydes alle over 18 år vaccine mod coronavirus i morgen tirsdag. I Ilulissat får borgere over 50 år tilbudt vaccine onsdag, mens borgere i Ilimanaq over 18 år får samme tilbud torsdag.

Plan for vaccinationer kan læses her.

Naalakkersuisoq for sundhed, Kiista L. Fencker understreger, at vaccinationer skal anses som almindelig lægekonsultation, som borgere har ret til.

- Vi skal stadig huske at følge retningslinjer for at forebygge smitte, selvom vi er blevet vaccineret. Personer, som er vaccineret kan stadig smitte andre. Derfor skal vi stadig huske at passe på, siger læge ved landslægeembedet, Paneeraq Noahsen.