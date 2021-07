Coronaregning bliver langt mindre

Redaktionen Lørdag, 24. juli 2021 - 13:42

Finansloven for 2020 blev vedtaget med et drifts- og anlægsoverskud på 49,6 millioner kroner. Men så kom covid-19 og vendte alting rundt. Og da 2020 var slut budgetterede man med et underskud på 455,2 millioner kroner. Men underskuddet blev alligevel kun på 135 millioner kroner, så det gik meget bedre, end man havde frygtet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Ligeledes er det for i år - indtil videre - gået bedre end forventet, og kan landet fortsat styre smittetrykket, og kan det lykkes at holde covid-19 nede, tyder det på, at vores fælles økonomi vil kunne klare skærene meget bedre end forventet.

Således kan Grønland blive et af de lande, der klarer sig allerbedst, både sundhedsmæssigt og økonomisk, mens mange andre lande, også de lande Grønland sammenligner sig med, har overordentligt svært ved at få tingene til at hænge sammen.

Økonomisk Råd henviser i sin seneste rapport (maj 2021, red.) til, at Grønland hidtil er kommet gennem krisen med mindre sundheds- og samfundsøkonomiske konsekvenser end de fleste andre lande:

- Mens der globalt har været en økonomisk tilbagegang gennem 2020, peger de økonomiske nøgletal på, at der her i landet har været en lille økonomisk fremgang i 2020. Der har også̊ været en lille fremgang i beskæftigelsen. Fremgang inden for bygge- og anlægsområdet og privatforbruget har været tilstrækkeligt stærk til at sikre en lille positiv økonomisk vækst i 2020 trods tilbageslaget inden for turisme og tilknyttede erhverv. Antallet af udenlandske besøgende er faldet voldsomt, og de udenlandske overnatninger på hoteller, restaurantionsbesøg og krydstogtsbesøg er på et minimumsniveau eller er ophørt. Tre procent af de beskæftigede arbejder inden for hoteller og restauranter, hertil kommer beskæftigede inden for turistture, flytransport med videre, fastlår Økonomisk Råd.

