Coronapressemøde: Derfor kan vi ikke give slip på restriktioner

Thomas Munk Veirum Fredag, 28. januar 2022 - 13:24

- Hvis vi skal se på det i en større sammenhæng, er vi der, hvor vi gerne vil være. Der er meget gang i smitten, men sundhedsvæsenet kan akkurat holde tingene kørende, så beredskabet er sikret, og væsentlige samfundsfunktioner opretholdes, siger landslæge Henrik L. Hansen på et pressemøde fredag middag.

Naalakkersuisoq Pele Broberg (N) deltager også på pressemødet sammen med landslægen, og de to fortæller, hvorfor det ikke er muligt at fjerne coronarestriktioner, som man ellers ser det i eksempelvis Danmark.

- Der er smittespredning i det meste af landet fra Qaaanaaq til Nanortalik. Kun Tasiilaq-området har ikke smittespredning, men vi må forvente, at det kommer dertil. Men for at kunne understøtte Østgrønland, så gør det ikke noget, at det ikke lige bliver de nærmeste dage, der kommer smittespredning derovre.

Kun to operationsstuer

- Vi vil fortsat gerne sikre, at den uundgåelige smittespredning sker over en vis periode, siger Henrik L. Hansen.

Landslægen fortæller, at 100 medarbejdere i sundhedsvæsenet i øjeblikket er sygemeldt. Det betyder blandt andet, at der kun kan drives to operationsstuer på Sana i Nuuk.

Landslægen kalder dog situationen for fagligt acceptabel.

- Der er kun plads til de operationer, som ikke kan udsættes. Men det er fagligt også en acceptabel situation, når vi ved, at det i løbet af kortere tid vil blive væsentlig bedre.

Ser tegn på at smitten har toppet

- Allerede nu kan vi se de første tegn på, at tingene nogle steder har toppet, siger Henrik L. Hansen.

Ifølge landslægen drejer det sig blandt andet om Ilulissat, hvor smitten altså skulle have toppet. Og det kan man også se i Nuuk, fortæller han:

- På sygemeldingerne i skolerne her i Nuuk har vi de første tal, der klart viser, at smitten har toppet.

Landslægen slår fast, at der formentlig ikke vil gå måneder men kun uger, før smitten stilner af og samfundet kan slippe af med restriktioner:

- Vi taler om uger, før vi kan vende tilbage til en normalisering, siger Henrik L. Hansen.

Reagerer på kritik

Naalakkersuisoq Pele Broberg kommer også med en reaktion på kritik af coronarestriktionerne. En kritik der blandt andet er kommet fra Grønlands Erhverv og Demokraatit:

- Der er blevet sagt, at restriktionerne kører i det uendelige. Men de fleste virksomheder er åbne. Vi har ikke lavet restriktioner for dem.

- Det blev meldt ud i denne uge, at vi har ikke lavet ændringer men derimod flere lettelser, hvor eksempelvis testkrav er blevet strøget, siger Pele Broberg.

Naalakkersuisoq understreger desuden, at servicehusene i bygderne er åbne for alle - vaccineret som uvaccinerede. Et spørgsmål der i løbet af denne uge opstod tvivl om:

- For at der ikke skal være nogen misforståelse, vil jeg sige, at servicehusene er åbne for samtlige borgere, siger Pele Broberg.

Erhvervshjælpepakker godkendt af Naalakkersuisut

Naalakkersuisut har også fået kritik for, at der ikke er hjælpepakker på plads til erhvervslivet.

Men nu er hjælpepakkerne godkendt af Naalakkersuisut og på vej til godkendelse i Inatsisartut-udvalg:

- Når Naalakkersuisut kommer med restriktioner, skal vi også se på, hvad de kan have af konsekvenser for virksomhederne. Vi kan ikke garantere alle medarbejdere, men vi gør vores for at løse problemstillingen, siger Pele Broberg.