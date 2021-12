Coronapas: Vaccinationsdata bliver automatiseret

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 23. december 2021 - 17:21

Fremover vil det ikke være nødvendigt at kontakte sullissivik.gl for at få vaccinedata registreret i coronapasset. Det skriver Selvstyret i en pressemeddelelse.

Data om vaccination bliver dermed overført til MinSundhed-appen, Sundhed.dk og Coronapas-app-en.

Men hvis registreringen alligevel mangler, så skal man tage kontakt til Sullissivik.

- Der skal gøres opmærksom på at vaccinationsdata bliver sendt til Danmark til registrering og at dette foregår én gang i døgnet. Borgere må derfor forvente at der kan gå 3-4 dage inden vaccinationsdata er registrerede i apps og hjemmeside. Ved manglende registrering opfordres der til at tage kontakt igennem Sullissivik. Det skriver Naalakkersuisut på deres hjemmeside.

Men hvis du har haft corona og gerne vil have en immunitetsattest, så skal du stadigvæk bruge Sullissivik.gl.

- Immunitetsattest er fortsat noget som borgere skal anmode om på Sullissiviks hjemmeside, det skriver Naalakkersuisut.

Der arbejdes også på, at få tilrettet systemet så det ikke længere vil være muligt at ansøge om manuel registrering gennem Sullissivik.