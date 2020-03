Corona: Oversigt af aflysninger i Grønland

Redaktionen Fredag, 13. marts 2020 - 17:15

Grønland har endnu ingen bekræftet smittede af coronavirus.

Men frygten for, at en eventuel spredning af smitte af den berygtede coronavirus har konsekvenser for flere arrangementer.

Sportsbegivenheder og kulturelle arrangementer i landet aflyses på stribe.

Epidemikommissionen har senest i går meldt ud, at arrangementer med over 100 deltagere bør aflyses, for at undgå eventuel smittespredning af coronavirus i landet.

Senest er det mesterskaber indenfor skisport og snowboard, som er blevet aflyst for i år.

Herunder er udvalgte konsekvenser som følge af coronafrygt:

Fodbold

GIF kom med en opfordring om at suspendere alle sportsbegivenheder i går. Suspenderingen er sat til at vare foreløbig resten af marts-måned.

KAK aflyser herrernes GM i futsal, der skulle afholdes i april. Også GM i futsal for drenge U15 og U18, kvindernes GM i futsal samt GM for oldboys +35 og +45 bliver aflyst.

Helt usædvanligt bliver pigernes U18 GM i futsal afvikles uden tilskuere.

Håndbold

Grønlands Håndboldforbund beslutter nu at suspendere ynglinge håndbold GM, der skulle afholdes i Sisimiut i starten af april. Mesterskaberne forsøges udsat til efteråret.

Det samme gælder for junior GM, der skulle afholdes i Nuuk i midten af april, og skal så vidt muligt udsættes til efteråret.

Planen for at afholde GM for seniorer i Ilulissat i starten af maj opretholdes, men forbundet er klar med en plan B, hvis suspenderingen af sportsbegivenheder forlænges af GIF.

Kultur

Avalak lukker for arrangementer

Gallapremiere af ”Kampen om Grønland” bliver ikke vist i Katuaq i dag. Dokumentaren er også en åbningsdokumentar i CPH:DOX, men vil vises digitalt.

Den grønlandske Mand vises ikke i National Teatret, og Grønlands kulturelle bidrag til Arctic Winter Games vises heller ikke.

Musikfestivalen Arctic Sounds i Sisimiut er afkortet til to dage i stedet for de planlagte fem dage. Invitationer til de udenlandske gæster, der har været i risikoområder, trækkes tilbage.

Øvrig sport

Det kommunale idrætshaller i Nuuk og svømmehallen Malik er lukket på ubestemt tid.

Samtlige mesterskaber indenfor skisporten, der skulle afholdes i Aasiaat er aflyst. Det gælder for GM i alpin, GM i langrend og GM i snowboard og freestyle.

Grønlandsmesterskaberne i badminton, der efter planen skulle have været afholdt i Paamiut i påsken, er ligeledes udsat til en endnu ikke fastsat tidspunkt.

Cafeteriet i Sisorarfiit Nuuk lukker fra i dag. Man kan stadig købe kort, men kun to af gangen i rummet, hvor resten af køen skal stå udenfor med en meters mellemrum.

Som det første blev Arctic Winter Games 2020, der skulle løbe af stablen 15. marts i Whitehorse, Canada. Omkring 2.000 deltagere og flere hundrede frivillige måtte dermed aflyse deres rejse til Canada.

Arctic Circle Race, der skulle afvikles i starten af april i Sisimiut fulgte hurtigt efter, og aflyste helt den tredages løb, som årligt er en magnet for internationale ekstremsportsudøvere.

Hundeslædevæddeløbet Avannaata Qimussersua skal afholdes i Uummannaq den 28. marts. Indendørsarrangementerne er dog aflyst.

Børnenes hundeslædevæddeløb, Avannaata Qimussersuaaraa, er aflyst.

Mesterskaberne i Arctic Sports, der ellers skulle startes den 20. april er udsat til november.

Møder

Udenrigsministeriet har efter det skærpede foranstaltninger besluttet at udskyde det parlamentariske møde i Ilulissat 27.-29. marts. Departementet for udenrigsanliggender bakker op om beslutningen.

SIK har ligeledes udsat sit repræsentantskabsmøde til efteråret, mens tillidsrepræsentanternes kursus er udsat indtil videre.

Katuaq