Corona: Der oprettes hotline om ydelser

Kassaaluk Kristensen Fredag, 10. december 2021 - 14:47

Et stigende antal borgere, der ikke kan arbejde, fordi der sidder i isolation eller er sat i hjemmekarantæne på grund af Covid-19 ringer til coronahotline for at få rådgivning om ydelser.

Naalakkersuisoq for sociale anliggender, arbejdsmarked og indenrigsanliggender, Mimi Karlsen (IA), har ikke det eksakte tal, men bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at fler eog flere ringer for at spørge om økonomien under isolationen.

Hun fortæller under et pressemøde fredag eftermiddag, at Naalakkersuisut arbejder på at etablere en hotline til borgere, der ringer for at få rådgivning omkring økonomisk hjælp, i coronarelaterede situationer. Mimi Karlsen oplyser, at Naalakkersuisut vil melde et telefonnummer ud, når det er etableret.

Det er især borgere i Upernavik, Qasigiannguit og Nuuk, der ringer for at høre mere om ydelser.

- Indtil videre skal den nye hotline fungere frem til jul. Coronahotlinen 801100 har modtaget flere opkald, hvor borgerne udtrykker bekymring omkring økonomien her lige op til jul. Så der er et behov. Dem skal vi selvfølgelig hjælpe og rådgive hurtigt, siger Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Mimi Karlsen.

Betingelser

Mimi Karlsen forklarer videre, at der er betingelser, som borgere skal have opfyldt for at kunne modtage økonomisk hjælp.

Betingelserne er:

Man skal have fast bopæl i Grønland

Man er 18 år eller over

Man skal inden for de sidste 13 uger have haft arbejde og arbejdet i mindst 182 timer

Man skal kunne bevise, at man er i karantæne eller isolation på grund af covid-19

Endvidere fortæller Naalakkersuisoq for sociale anliggender, at borgere kan rette henvedelse til Majoriaq, når de kan opfylde betingelserne.

Borgere, der ikke opfylder de ovennævnte betingelser kan kontakte deres respektive kommune for at få ydelser.

- Vi opretter hotlinen på den måde så vi hurtigere kan rådgive borgerne i forhold til økonomisk hjælp. Selvfølgelig vil vi vurdere om behovet fortsat er der efter jul. Hvis behovet er der efter jul, så er der mulighed for at forlænge hotlinens funktion, fortæller Mimi Karlsen under pressemødet.