Corona: Ny teststrategi og særordninger

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 19. marts 2020 - 13:08

- Her til morgen har vi bedt Sundhedsvæsenet om at tage endnu flere prøver. Desuden indskærper vi, at alle, der kommer fra Danmark til Grønland, skal gå i hjemmekarantæne, sagde Henrik L. Hansen.

- Særordninger for sundhedspersonale, som kommer fra Danmark, screenes. Desuden for det sundhedspersonale, som skal ud på kysten skal testes for coronavirus.

For almindelige borgere tester man kun dem, der viser sig at have symptomer på sygdom.

- Vi tester ikke raske. Det har aldrig været vor strategi, fastslog landslægen.

Flere test

- Nu etablerer vi en ordning, hvor der foretages test allerede i København. Den ordning er dog ikke på plads endnu, forklarede landslægen.

Ingen nye smitte-tilfælde er med sikkerhed konstateret, da der ikke var flyafgang onsdag til København med prøver.

Fødende

- Hvis der ikke er lægefaglig belæg, skal fødende ikke nødvendigvis til Nuuk, fastslog landslægen.

-Vi står i dag i en usikker situation. Inden for den næste uges tid vil vi få et godt overblik, og hvis der kommer ro på, så tror jeg på, at vi kan lave dispensationer, så patienter kan komme hjem på forsvarlig vis, sagde landslægen.

Kim Kielsen understregede, at vi er heldige i Grønland med flere isolerede samfund.

- Nedlukningen i Nuuk har befolkningen modtaget positivt. Der var ingen panik. Tusind tak fordi I følger myndighedernes anbefalinger, sagde Kim Kielsen og sendte en særlig tak til sundhedspersonalet.

Hjemmekarantæne

- Vi har alle pligt og ansvar for at følge de regler, som myndighederne har udstukket. Dem, som kommer fra Danmark, SKAL holde sig selv i hjemmekarantæne i 14 dage, da det handler om Grønlands fremtid, understregede Kim Kielsen.

Butiks-påbud ændres måske

Man er desuden ved at undersøge, hvilke retningslinjer, der fremadrettet skal gælde for butikkerne.

- Vedrørende butikslukninger så arbejder vi efter et forsigtighedsprincip. Det var årsagen til, at vi i går besluttede, at det kun var fødevarebutikker, der måtte holde åbent i Nuuk. Nu sætter vi os ned og vurderer, om vi kan tillade andre end fødevareforretninger at holde åbent. Det håber vi at kunne melde ud i løbet af i morgen, sagde politimester Bjørn Tegner Bay.

Ekstraordinær udrejse

Grunden til at man åbnede for udrejse fra Nuuk til København er følgende:

- Jo færre vi er her, jo mindre bliver vort problem. Men ønsker nogen at tage på en ferie, så skal de vide, at de ikke kan komme retur, fastslog landslægen.

Tidshorisonten

- Det er svært at spå om, hvor længe det her vil tage. Hvis vi ser ude i resten af verden, så tager det mere end tre uger. Men bemærk, vi har ikke nogen epidemi her i landet. Og hvis befolkningen gør alt, hvad vi siger, så kan vi måske lykkedes med at undgå en epidemi. Og hvis der er sikkerhed for, at sygdommen egentlig ikke er her, kan vi slække henad vejen, men vi kan ikke udstede nogen garantier på nuværende tidspunkt, sagde landslægen.

Hjælpepakke lader vente på sig

Kim Kielsen fortalte, at der arbejdes på højtryk for at få en hjælpepakke til erhvervslivet, som forventes at blive præsenteret af Vittus Qujaukitsoq inden for de næste par dage.