Corona: Lærerne er endt i ferieklemme

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 29. april 2020 - 16:16

Når folkeskolens klokke ringer ud for sidste gang til sommerferie, er det ikke ensbetydende med, at lærerne skal til udlandet for at holde ferie.

For selv om folkeskolelærere har mulighed for at få dækket deres ferierejseomkostninger igennem IMAK's feriefond hvert andet år, så er det de færreste, der ønsker at benytte sig af muligheden i år.

IMAK samarbejder med tre rejsebureauer, der betjener lærerne, der skal rejse med hjælp fra feriefonden.

IMAK’s formand Birthe Therkildsen oplyser, at flere medlemmer har sagt, at de er utrytgge ved at rejse til Danmark, hvor fagforeningens feriefond har betalt en del af omkostningerne.

- Der er medlemmer, der købte billetter i løbet af vinteren, før coronaepidemien brød ud. Men nu er situationen noget anderledes, og ingen ønsker at blive coronasmittet. Især hos husstande, hvor en del af familien ligger i risikogruppen, fortæller Birthe Therkildsen.

Det er kun personer, som har et samfundskritisk arbejde, der kan rejse ud af landet eller ind igen frem til slutningen af maj. Om myndighederne har planer om at åbne op for disse rejser for alle fra 1. juni er fortsat uvist. Derfor er der heller ingen mulighed for at få refunderet pengene, hvis man har en billet til Danmark efter 1. juni.

- Udover dem har 22 medlemmer henvendt sig per mail og meddelt, at de ikke ansøger om midlerne i år. De vælger at udskyde deres ansøgning til næste år, hvilket vi har accepteret, siger Birthe Therkildsen.

Usikker situation

IMAK’s formand oplyser, at hun har det indtryk, at flere af medlemmerne ikke tør rejse til Danmark eller andre lande, mens coronapandemien raser.

Formanden oplyser, at der endnu ikke forelægger nogen løsninger på situationen vedrørende medlemmer, der allerede har købt billetter.

IMAK holder møde onsdag med relevante organisationer og fagforeninger, så der kan udarbejdes en løsning til de medlemmer, der er utrygge ved at rejse til Danmark i sommerferien.