Coronakrisen koster BankNordik stort millionbeløb

Merete Lindstrøm Mandag, 27. april 2020 - 17:03

Coronakrisen kan ses i de røde tal på BankNordiks regnskab for årets første kvartal. Det sker på trods af, at driftsresultatet før nedskrivninger er steget fra 31 millioner kroner sidste år i samme periode til 45 millioner kroner i år.

Det er nedskrivninger på udlån samt tab på bankens egenbeholdning af værdipapirer, der er skyld i de røde tal på bundlinjen. Banken har ellers reduceret sine driftsomkostninger med 10 procent i forhold til samme periode sidste år og øget indtjeningen ved blandt andet at hæve renten samt gebyr- og provisionsomkostninger.

- På grund af coronakrisen har vi valgt at øge kvartalets nedskrivninger med et ledelsesmæssigt skøn på 25 millioner kroner, og krisen har tillige resulteret i tab på vores egenbeholdning i årets første kvartal, udtaler administrerende direktør i BankNordik, Árni Ellefsen.

Bankens positive driftsresultat er påvirket af de omkostningsreducerende og indtægtsgenererende foranstaltninger, som banken implementerede i slutningen af 2019.

Kunderne betaler mere

Nettorenteindtægterne er steget med fire procent i forhold til første kvartal sidste år, og netto gebyr- og provisionsindtægter er steget med 13 procent.

Indtægterne fra forsikringsaktiviteterne er til gengæld faldet med 56 procent sammenlignet med første kvartal i 2019. Det skyldes ifølge banken større skadesudgifter på storm- og rejseforsikringer.

Trods det negative resultat for kvartalet understreger banken sin forventning om et fint resultat for året samlet set.

- På baggrund af de strategiske initiativer, der blev gennemført i fjerde kvartal af 2019, forventer vi stadig i indeværende år at opnå en fremgang i basisindtjeningen, og for hele året forventes et positivt resultat i intervallet 30-80 millioner kroner, udtaler direktør Árni Ellefsen.