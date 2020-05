Coronakrise fører til altanrenoveringer

Thomas Munk Veirum Onsdag, 20. maj 2020 - 17:48

Anlægsprojekter til en værdi af over en halv milliard kroner ønskes sløjfet eller udskudt af Naalakkersuisut. Men Naalakkersuisut har på den anden side også bedt om, at en række mindre anlægsprojekter sættes i gang hurtigst muligt.

I en indstilling til Inatsisatuts Finans- og Skatteudvalg beder Naalakkersuisut om lov til at bruge penge på en række mindre projekter.

62,9 millioner kroner skal gå til renovering af altaner i Qaqortoq, Paamiut, Maniitsoq og Sisimiut.

Derudover skal der bygges en legeplads til 1,2 millioner kroner til skolen i Nuussuaq(UPV).

Vigtige projekter under økonomisk nedtur

Naalakkersuisut vurderer, at projekterne vil have en positiv effekt på beskæftigelsen, og det er vigtigt i den nuværende situation, hvor coronakrisen betyder en tilbagegang i økonomien.

Projekterne skal ses som en del af det kasseeftersyn, som Naalakkersuisut er gået i gang med.

Renovering af altanerne i en række byer løser også et akut problem. Flere blokke i de omtalte byer har nemlig så omfattende betonskader på altangange og altaner, at skaderne betyder en større sikkerhedsmæssig fare for beboere og fodgængere.

Naalakkersusiut oplyser, at der er afholdt udbud, og arbejdet kan gå i gang til sommer og forventes færdigt i 2021.

Legeplads ti år forsinket

Med hensyn til legepladsen til skolen i Nuussuaq ved Upernavik oplyser Naalakkersuisut, at man for ti år siden var bygherre på udvidelsen og ombygningen af skolen.

Her ti år efter gør Avannaata Kommunia opmærksom på, at der blev stillet krav om opførelse af en legeplads i byggetilladelsen.

Det krav blev ikke opfyldt dengang, men Naalakkersuisut er altså indstillet på at gøre det nu.

- Projektet med legeplads vil ud over at give bedre legeforhold for bygdernes børn og unge, bidrage til den lokale beskæftigelse, hedder det i begrundelsen for projektet.