Coronakonsekvens: Sisimiutskoler indfører lørdagsundervisning

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 22. december 2021 - 08:42

Skoleever i Minngortuunnguup Atuarfia og Nalunnguarfiup Atuarfia i Sisimiut skal pakke deres skoletaske og gå i skole i alt fire lørdage og en feriedag i løbet af skoleåret 2021/2022.

Dette skal sikre, at eleverne får de lovpligtige 200 skoledage om året.

Det skyldes, at Qeqqata Kommunia har været nødsaget til at udsætte skolestart for eleverne i midten af august i år grundet et større coronaudbrud i byen, hvor der var flere ukendte smittekæder.

Det forklarer uddannelseschef i kommunen, Else Finne på Qeqqata Kommunias Facebookside.

- Vi har fuld forståelse for, at de kan være frustrerende for både elever, forældre og lærere at der indføres ekstra skoledage om lørdagene. Men vi håber også, at der er forståelse for at vi som kommunen skal sikre, at lovgivningen følges og at vi må tage konsekvensen af de beslutninger, der blev taget på et tidspunkt hvor Coronasmitte var nyt i Sisimiut og hvor de fleste var glade for, at der blev taget en hurtig beslutning om at udsætte skolestarten, lyder det fra uddannelseschef Else Finne.

Fem udvalgte lørdage og feriedage

I august blev det besluttet at skolestart i Sisimiut udsættes med en uge til den 16. august. Her var begrundelsen, at der var 22 smittede i Sisimiut med smitte fra ukendte smittekilder, og forsamlingsforbuddet på maksimalt 20 personer var gældende. Der blev ellers besluttet, at skoleåret skulle forlænges med en uge.

Lærerne må maksimalt have undervisning i 46 sammenhængende uger. Derfor ansøgte kommunen til uddannelsesstyrelsen om dispensation for de 200 skoledage, der er et lovkrav.

- Denne ansøgning blev afvist og kommunen blev opfordret til at inddrage lørdage og eventuelle feriedage for at indhente kravet om de 200 skoledage, oplyser kommunen.

Disse lørdage og ferier skal elever i Sisimiut huske skoletasken: