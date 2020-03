Corona: Ingen vil tage ansvar for oversættelses-fadæse

Merete Lindstrøm Onsdag, 11. marts 2020 - 12:41

Mandag og tirsdag holdt Selvstyret to vigtige pressemøder, hvor man ville informere borgerne om status på coronavirus. Det har imidlertid udløst en decideret shitstorm på de sociale medier, at det meste af pressemødet foregik på dansk i radio og på tv.

Selvstyret forklarer, at KNR manglede at sætte stikket til lyden fra tolken i.

- Vi har altid tolk på - også denne gang. Men hvis ikke man sætter stikket i, så kommer lyden ikke med, siger departementschef i Formandens Departement, Hans-Peder Barlach Christensen, der således sender ansvaret videre til KNR.

- Vi begynder ikke et pressemøde næste gang, før vi er sikre på, at stikket er sat i, tilføjer han over for Sermitsiaq.AG.

Pressemøderne blev sendt live på KNR tv og radio. Direktør i KNR, Karl-Henrik Simonsen, har en nogen anden forklaring.

- Vi anede ikke, at der var to dansktalende med til pressemødet. Det havde Selvstyret ikke forberedt os på. Normalt foregår pressemøderne jo på grønlandsk, siger direktøren.

Manglende Teknikker

Ved pressemødet tirsdag var det politimester Bjørn Tegner Bay og landslæge Henrik L. Hansen, der svarede på mange af journalisternes spørgsmål. Ingen af de to taler grønlandsk. Derfor valgte flere grønlandske journalister at spørge på dansk.

Både spørgsmål og svar blev oversat af en simultantolk, men det lydspor nåede ikke ud til KNR´s seere og lyttere. Dermed fik en stor del af befolkningen ikke mulighed for at følge med. KNR´s direktør mener, det var selvstyrets manglende teknikker, der var problemet.

- De har ikke nogen til at koble tingene op, fordi han er ude og rejse. Derfor kunne vi ikke løse problemet, da vi fandt ud af det så sent, understreger Karl-Henrik Simonsen.

Han forklarer, at selvstyret har fået nyt udstyr, som KNR ikke kender. Derfor har de brug for Selvstyrets teknikker til at koble lyden på.

Direktøren understreger, at han ikke mener, det er KNR´s ansvar.

- Det kan aldrig blive vores ansvar at oversætte Selvstyrets pressemøder. Det er dem, der inviterer, siger han og sender aben tilbage til Formandens Departement.

Sender normalt møderne live

Den manglende teknikker er også grunden til, at Selvstyret ikke selv streamede pressemøderne, som de ellers ofte gør. Det har ikke været muligt i denne uge, fordi de nødvendige medarbejdere er på kursus, oplyser departementschefen.

- Det er dog sidste gang, at Selvstyret undlader at sende live, understreger han.

- Vi begynder at livestreame alt igen fra nu af, når vi ikke kan være sikre på, at KNR har tjek på teknikken, siger Hans-Peder Barlach Christensen.

Karl-Henrik Simonsen mener, at der er en løsning på vej på problemet. Et par af KNR´s medarbejdere skal i dag lære, hvordan lydsporet sættes til, så man kan sende to sprog samtidig, ligesom det foregår fra Inatsisartut-salen.