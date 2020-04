Coronafrygt: Butiksansatte siger op

Redaktionen Torsdag, 02. april 2020 - 08:06

Frygten for at blive smittet med coronavirus har fået flere medarbejdere rundt omkring i dagligvarebutikkerne i Nuuk til at sige deres stillinger op. Det skriver avisen AG.

Alene Brugseni har i alle sine fem butikker i både Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput manglet op i mod 30 butikspersonale i de dage, hvor der har været konstateret smitte af Covid-19, som virussygdommen hedder.

- Vi har medarbejdere, som ringer ind til butikkerne og fortæller, de er bange for Covid-19 smitte og at de derfor ikke kommer på arbejde, siger Jes Nyborg, salgschef i Brugseni.

Anderledes forholder det sig ikke hos Pisiffik i Nuuk. Især ungarbejderne bliver væk.

- I Nuuk oplever vi, at mange ungarbejdere ikke må arbejde for deres forældre. Alle medarbejdere, også ungarbejderne, i de tre butikker vi har i Nuuk Center, og som er lukket, er blevet tilbudt midlertidigt arbejde i en af vores andre butikker i byen, fortæller Kathrine Bødker, der er HR-chef i Pisiffik.

Fortsæt arbejdet

Helt konkret er det 37 medarbejdere i hele Pisiffik, der ikke kommer på arbejde i denne tid. Størstedelen af disse er i Nuuk. Og det får formanden for lønmodtagerorganisationen Jess G. Berthelsen til at komme med en opsang til sine medlemmer om at alle i samfundet bør vise samfundssind og solidarisk holdning under coronakrisen.

