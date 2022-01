Coronaforanstaltninger for 145 mio. kr.

Thomas Munk Veirum Lørdag, 22. januar 2022 - 11:45

Selvstyret har brugt store summer på at håndtere coronapandemien. I et svar til politiker Anna Wangenheim (D) oplyser naalakkersuisoq Mimi Karlsen, at der per 7. januar i år er bogført udgifter for 145,5 millioner kroner på kontoen for coronaforanstaltninger.

Og den endelige regning kan blive endnu højere, da der kan bogføres udgifter på kontoen frem til 7. februar.

Selvom det er et stort beløb, så er det cirka en halvering i forhold til de samlede udgifter i 2020. Her blev der brugt hele 314,8 millioner kroner på ekstraordinære coronaforanstaltninger, oplyser naalakkersuisoq.

Kigger man i Grønlands Statistiks opgørelse af nationalregnskabet for 2020, står der lidt om, hvad pengene er gået til.

Transport, sekretariat og værnemidler

Nationalregnskabet for 2020 udkom i december, og her når Grønlands Statistik frem til et lidt højere beløb, nemlig at udgifterne til sundhed steg med 322 mio. kr. i 2020 til ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af covid-19.

Ifølge Grønlands Statistik er pengene gået til blandt andet testning af borgere i Grønland, transport af patienter, drift af et Coronasekretariat samt værnemidler til sundhedsvæsenet med mere.

Ud over de ekstraordinære udgifter til coronaforanstaltninger i en samlet betragtning spørger Anna Wangenheim også ind til, hvad et testkit egentlig koster.

18,24 kr for en podepind og et glas

Naalakkersuisoq svarer, at priserne på PCR-testene har været svingende under pandemien, men at et PCR-testkit i øjeblikket koster 18,24 kroner.

Det er dog kun prisen for podepind og et glas. Dertil kommer analyseomkostninger, medarbejderomkostninger, værnemidler med videre.

Naalakkersuisoq fortæller også, at der i 2020 er brugt 1.065.314 kroner på ophold for borgere, der har været nødsaget til at være isoleret uden for eget hjem.

I 2021 er der brugt 6,2 millioner kroner til samme formål.