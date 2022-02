Corona: Endnu et dødsfald og ni nye indlagt

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 18. februar 2022 - 16:45

Sundhedsvæsenet har modtaget 125 PCR-test på landsplan, hvor 39 procent af dem er positive. Landslægeembedet gør opmærksom på, at 97 ud af 125 tests er fra Nuuk, mens resten er jævnt spredt på kysten.

- Der bliver dog udført mange antigentests og sygemeldinger fra centrale institutioner og virksomheder bliver opgjort, hvilket giver en god indikation for smittespredningen i landet. Det oplyser landslægeembedet på deres hjemmeside.

Gennemsnitsalderen hos de døde

Der er nu i alt 12 coronarelateret dødsfald over hele landet. En ældre person i Aasiaat døde i går efter at have været testet positiv indenfor 30 dage.

Landslægeembedet har undersøgt hvad gennemsnitsalderen er for de døde, som er blevet testet positiv for corona. Den yngste af de afdøde var 68 og den ældste 92 år. Gennemsnitsalderen er på 80,3 år.

- Hos otte ud af de 12 døde var Covid-19 den primære dødsårsag, selvom der også var andre tilgrundliggende sygdomme eller almen svækkelse som medvirkende årsager. Det skriver landslægeembedet på deres hjemmeside.

Ni nye patienter indlagt

Der er i dag klokken 16.00 i alt 16 indlagte patienter over hele landet. Der er seks i Nuuk, fire i Sisimiut, to i Aasiaat, to i Nanortalik, en i Qaqortoq og en i Narsaq. Der er ingen corona relaterede indlæggelser i Region Avannaa.

Siden onsdag er der udskrevet fire indlagte patienter, mens der er kommet ni nye indlagte på landsplan.

- Der er fire nye patienter med Covid-19 indlagt i Nuuk, to i Aasiaat, to i Sisimiut og en i Nanortalik. Det oplyser landslægeembedet.

- Tre patienter er indlagt med Covid-19 som den primære diagnose (Kategori 1).

- En patient er indlagt, hvor Covid-19 diagnosen har indflydelse på sygdomsforløbet, men hvor anden væsentlig sygdom eller skade er afgørende medvirkende til indlæggelsen (Kategori 2).

- Tolv patienter er indlagt af anden årsag end Covid-19, hvor Covid-19 diagnosen heller ikke har nogen væsentlig betydning for indlæggelsen (Kategori 3).

Der er ikke indlagt patienter med Covid-19 på Intensiv Afsnit.