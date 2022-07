Coronaen slipper sit tag i fluefiskeriet

Redaktion Onsdag, 27. juli 2022 - 09:07

Efter to år med corona, hvor stort set alle holdt sig væk, søger fluefiskere fra hele verden igen mod Grønlands elve, lokket af udsigten til at få en flot fisk på krogen.

Det skriver avisen AG.

Firmaet Sirius Greenland i Sisimiut, der har arrangeret rejser for fluefiskere igennem 15 år, har fuldstændigt udsolgt.

Ejer og direktør Bo Lings siger, at der i år er booket 17 grupper på mellem syv og 12 personer.

- Så det er et godt år. Normalt plejer vi at have ca. 100 besøgende, siger han.

Men tilføjer, at det store antal i år nok er noget midlertidigt, en slags ”ketchupflaske-effekt”, efter at mange sportsfiskere holdt sig væk fra Grønland i 2020 og 2021 på grund af coronaen. De har udskudt rejsen til i år, hvorfor belægningen er ekstra stor.

- Jeg forventer nu, at antallet stabiliserer sig på det gamle niveau på lidt længere sigt, siger Lings.

Fortjent ry

Begrænsningerne for at udvide denne form for turisme er hverken mangel på ørredelve eller fisk, men potentielle fiskere.

Markedet er forholdsvis lille bestående af en mindre, dedikeret skare af fluefiskere fra hele verden:

- De kommer fra det nordlige Skandinavien til det sydlige Europa, fra Europa og USA og sågar en gang imellem noget australiere”, siger han, og fortsætter:

- Grønland har fået et fortjent ry som et sted, hvor ørreden er en stor, flot fisk. Der er god ”fight” i den, og der er nogle mængder af fisk, som man ikke ser andre steder i verden.

Men konkurrencen med lande som Island og Norge, hvor der også kan fanges den eftertragtede laks, er hård.

Læs hele artiklen i denne uges udgave AG, som du kan få adgang til her.