Corona: Børnenes hundeslædedyst aflyses

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 12. marts 2020 - 09:54

Børnenes slædehunde må blive på land og sidde på sidelinjen, mens de voksnes slædehunde dyster om at blive de hurtigste hunde i landet, når der dystes på fjordisen.

Forbundet for hundeslædekuske har i går aftes besluttet at aflyse børnenes dyst i år.

Dysten er ellers planlagt til at blive skudt i gang den 24. marts i Uummannaq, hvor omkring 12 børn skal dyste om at blive årets hurtigste hundeslædekusk.

- Det er grundet frygten for, at vores børn bliver smittet med coronavirus, at vi helt aflyser dysten. De byer, der har deltagere, ligger meget isoleret, og vi kan ikke risikere, at de bliver smittet, fortæller formand for forbundet for hundeslædekuske, KNQK, Johan Olsen til Sermitsiaq.AG.

I alt syv steder fra Upernavik Kujalleq i nord og Sisimiut i syd har alle deltagere til børnenes dyst.

Johan Olsen forklarer, at en af begrundelserne er, at der årligt kommer turister fra flere lande for at overvære dysterne.

Endvidere har hovedbestyrelsen i forbundet ikke taget stilling til, om Avannaata Qimussersua skal afvikles i år. Ifølge formanden vil hovedbestyrelsen i morgen tage stilling til, om dysten skal afvikles.

- Vi følger udviklingen tæt og følger med i myndighedernes anvisninger dagligt, forklarer Johan Olsen.