Corona: 50 årsdag for Blok 5-eksplosion ramt

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 13. marts 2020 - 13:31

Mindehøjtideligheden for Blok 5, der for 50 år siden eksploderede og siden har hørt til en af Grønlands største katastrofer, er hårdt ramt af anvisninger for at undgå smittespredning af coronavirus.

I morgen bliver mindestenen afsløret. Men flere end 16 pårørende, som bor i Danmark og Færøerne har aflyst deres rejse til Nuuk, efter Danmark blev lukket ned i onsdags.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men også meget forståeligt, at de vælger at aflyse deres rejse. De har vores fulde respekt og fulde opbakning, for det er vigtigt, at de passer på dem selv og på os, siger Erla Vinther, der er arrangør af mindehøjtideligheden i Nuuk på lørdag.

Fire pårørende af de omkomne fra Færøerne og omkring ti pårørende fra Danmark kommer til Grønland.

Program ændret

Arrangøren og initiativtageren for dagen oplyser til Sermitsiaq.AG, at der er en del ændringer på dagens program. En del af programmet er nu forbeholdt pårørende til de omkomne, men initiativtageren oplyser, at de interesserede borgere, der ønsker at deltage, bør vise ansvarlighed og følge myndighedernes anvisninger.

Program for 14. marts er nu:

Mindegudstjenesten er aflyst.

Indvielsen af mindestenen fastholdes som planlagt klokken 11.30, men er forbeholdt pårørende. Talerlisten er dog barberet, da borgmesteren ikke må holde tale af hensyn til forholdsregler for de offentligt ansatte.

Udstillingen om Blok 5 i lokalmuseet i Nuutoqaq er udsat indtil videre, dermed vil der heller ikke være kaffemik til de interesserede borgere.

Da der nu er en begrænsning på 100 mennesker i arrangementer, opfordrer Erla Vinther Nuummiutterne om at holde afstand om nødvendigt.

- På grund af de seneste anbefalinger er mindehøjtideligheden ved Blok 5 forbeholdt pårørende. Hvis borgere vil deltage ved afsløringen af mindestenen, så er det på eget ansvar, og deltagere må forholde sig til de nye forholdsregler, siger Erla Vinther.