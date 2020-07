Corona: Over 13 millioner er testet positiv

Ritzaus Bureau Tirsdag, 14. juli 2020 - 08:36

Globalt er der nu registreret over 13 millioner tilfælde af coronavirus.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University sent mandag aften.

USA står for de fleste smittetilfælde med over 3,3 millioner, mens Brasilien er på andenpladsen over lande med flest smittetilfælde med næsten 1,9 millioner.

Det seneste døgn er antallet af smittede i Brasilien steget med over 20.000 nye tilfælde.

I flere amerikanske delstater er kurven over smittede også stigende. Californien lukkede mandag, på ordre fra guvernør Gavin Newsom, barer, biografer, zoologiske haver, museer og indendørsservering på restauranter over hele delstaten.

Alarmerende niveau

Det sker som reaktion på, at antallet af corona-smittetilfælde stiger "på et alarmerende niveau", oplyste guvernøren i et tweet.

Globalt er antallet af bekræftede nye smittede på ti dage vokset med to millioner ifølge den løbende optælling fra Johns Hopkins University.

Over 570.000 mennesker på verdensplan har ifølge opgørelsen mistet livet, mens de var smittet med coronavirus, som der ikke findes en vaccine mod.

USA har flest dødsfald med godt 135.000 efterfulgt af Brasilien med over 72.000 og Storbritannien med næsten 45.000.

I Danmark er der registreret 610 coronarelaterede dødsfald.

Mexico overhaler Italien

Mens antallet af dødsfald i længere tid har vist en nedadgående tendens i Europa, er udviklingen den omvendte i Latinamerika.

Mexico passerede i det forgangne døgn Italien målt på antal dødsfald og er nu nummer fire på listen over lande med flest dødsfald med 35.006 døde.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) advarede mandag om, at coronakrisen kan blive værre.

- Lad mig sige det ligeud: I for mange lande går det den forkerte vej. Virusset forbliver offentlighedens fjende nummer ét, sagde Tedros Adhanom Ghebreyesus, der er generaldirektør for WHO, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Hvis det helt basale ikke bliver fulgt, er der kun én vej, det her vil udvikle sig: Det vil blive værre og værre og værre, fastslog han.