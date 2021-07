Corona spænder ben for dronninge-besøg

Ritzaus Bureau / Redaktionen Tirsdag, 20. juli 2021 - 09:40

Dronning Margrethes besøg i Grønland, som skulle have fundet sted fra 24. juli til 5. august, udsættes som følge af corona.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Hvornår besøget udsættes til, fremgår ikke.

Det er formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede, der under henvisning til smittesituationen har anmodet om, at dronningens besøg udsættes.

Dronningen forstår

- Dronningen har udtrykt forståelse for, at det har været nødvendigt at udsætte besøget i Grønland, men ser frem til, at det kan gennemføres på et senere tidspunkt, hedder det i pressemeddelelsen fra kongehuset.

På mandagens pressemøde blev Múte B. Egede spurgt til det forsvarlige i at gennemføre Dronninge-besøget, og her blev det fastslået, at forsamlingsforbuddet på maksimalt 20 personer også ville gælde arrangementer i forbindelse med dronninge-besøget, som nu ikke bliver til noget foreløbig.

Vendt hjem fra Færøerne

Dronning Margrethe har de seneste dage været på officielt besøg på Færøerne, før hun vendte retur til Amalienborg mandag.

Hun ankom mod sædvanen med fly til Færøerne, fordi kongeskibet "Dannebrog", som hun efter planen skulle have rejst med, havde motorproblemer.

Det stod på forhånd klart, at skibet heller ikke ville blive klar til at sejle dronningen til Grønland.

Dannebrog tjener som officiel og privat residens for dronningen samt øvrige medlemmer af den kongelige familie, når de er på sommertogt i hjemlige farvande eller på oversøiske officielle besøg.