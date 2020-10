Corona-ramt Trump indleder Twitter-storm fra sygesengen

Ritzaus Bureau Mandag, 05. oktober 2020 - 16:05

Efter flere dage med bemærkelsesværdig stilhed på Donald Trumps Twitter-konto, er præsidenten mandag tilbage på sit foretrukne medie med uformindsket styrke.

Trump, der i disse dage er indlagt på et hospital med coronavirus, har mandag eftermiddag skrevet adskillige opslag på Twitter - tilsyneladende i et forsøg på at kapre vælgere.

- Hvis du vil have en massiv skattestigning, den største i vores lands historie (og en, der vil lukke vores økonomi og koste arbejdspladser), så stem på Demokraterne.

Sådan lyder det i et af de første af præsidentens mange tweets.

Valg om mindre end en måned

Opslagene, der alle var formuleret i versaler, fortsatte med få minutters - nogle gange sekunders - mellemrum.

- RUMSTYRKE. STEM, BEDRE OG BILLIGERE SUNDHEDSFORSIKRING. STEM, skriver han blandt andet.

Der er mindre end en måned til det amerikanske præsidentvalg 3. november. Her står han over for Demokraternes kandidat, Joe Biden, der længe har ført i meningsmålingerne.

Svær valgkamp med corona

Donald Trumps valgkampagne blev ramt af et alvorligt tilbageskridt, da præsidenten torsdag i sidste uge blev testet positiv for coronavirus.

Dagen efter måtte han lade sig indlægge på militærhospitalet Walter Reed.

Det Hvide Hus og præsidentens personlige læge oplyste umiddelbart efter, at indlæggelsen skyldtes et "forsigtighedsprincip".

Siden har både hans stabschef og læge indrømmet, at præsidentens tilstand var mere alvorlig, da han blev indlagt.

Præsidenten, der normalt er meget aktiv på Twitter, har kun få gange tweetet under sin indlæggelse, hvilket flere steder har udløst spekulationer om, hvorvidt præsidenten har det godt.

Mandag eftermiddag har præsidenten foreløbig tweetet 17 gange på under en time.