Corona-kuvøse på vej til Grønland

Danmark står klar på sidelinjen til at assistere, hvis Corona-epidemien rammer Grønland hårdere end i første bølge, når samfundet i de kommende måneder åbner forbindelserne til omverdenen. Regeringen, sundhedsmyndighederne og Forsvaret har sammen med Selvstyret planlagt, hvordan man kan bidrage, hvis presset på det grønlandske sundhedsvæsen bliver for massivt. Det skriver avisen AG.

På Flyvestation Karup i Jylland forbereder man i disse dage at stationere en af dansk forsvars fire såkaldte Corona-kuvøser i Grønland. Det er en form for transportkasse til Covid-19 patienter, så de kan evakueres med fly uden risiko for at smitte besætningen eller de læger og sygeplejersker, der følger med. Epi-Shuttle, hedder modulet, der kan placeres i et af Flyvevåbnets Hercules- eller Challenger-fly. Og formentlig også i Air Greenlands S-61’ere.

- Vi stationerer en Epi-Shuttle i Grønland, så snart man er klar til at modtage den, oplyser oberstløjtnant Martin Birkedal Nielsen til Atuagagdliutit/Grønlandsposten. Han har endnu ikke modtaget endelig besked om, hvor modulet skal placeres, men formoder at det bliver i Nuuk.

Personale skal uddannes

Epi-Shuttlen er en 2½ meter lang båre med et låg af plexiglas, som isolerer patienten fuldstændigt. Inde i den hermetisk lukkede kuvøse er et svagt undertryk og i flyet et svagt overtryk, hvilket sikrer at virus ikke slipper ud. Sundhedspersonalet kan både se og kommunikere med patienten under evakueringen, og der er porte med gummihandsker, som personalet kan anvende. Patienten ligger i kuvøsen under hele transporten med både ambulance og fly.

- Patienter i kuvøse får en tryg tur til sygehuset, forklarede Bo Elbæk Pedersen, leder af sundhedsberedskabet i Region Midtjylland, til Danmarks Radio, da regionen og Forsvaret i sidste måned præsenterede de nye Corona-kuvøser.

