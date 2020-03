Corona-krise mindsker global forurening

Merete Lindstrøm Søndag, 29. marts 2020 - 14:21

En satellit, der registrerer spor af menneskelig aktivitet som for eksempel udledning fra biler og lastbiler, fossilt brændsel brændt i kraftværker og andre industrielle aktiviteter - viser markante reduktioner af forurening i Kina og Italien siden corona-udbruddet begyndte.

Ifølge The Washington Post har Kina i løbet af få uger reduceret deres udledning med hele 25 procent.

I Danmark er tendensen den samme. Det viser helt nye målinger, som Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) under Aarhus Universitet har lavet.

Reduceret forurening i danske byer

Luftforureningen i de fire største byer - Odense, København, Aarhus og Aalborg - er faldet med godt en tredjedel.

Ole Hertel, der er viceinstitutleder og professor ved fagdatacenter for luftkvalitet på Aarhus Universitet, fortæller til Sermitsiaq.AG, at der er brugt data fra faste målestationer til at se ændringerne i koncentrationerne af kvælstofoxider (NOx som er summen af kvælstofdioxid (NO2) og kvælstofmonooxid (NO)) over de større danske byer.

- Vi måtte fortolke lidt, fordi det er variationer i både udledninger og meteorologiske forhold, der skal tages hensyn til i fortolkningen af målingerne. Derfor er vi nødt til at kigge over flere dage, siger han.

- Det, vi kan se, er, at der er sket et fald i mængden af kvælstofoxider (NOx) på cirka 30 procent i de større danske byer. Det er primært en direkte følge af, at trafikken er aftaget, siger Ole Hertel.

Ingen data fra Grønland endnu

Aarhus universitet havde igangsat en målekampagne på Station Nord her i landet. Forskerne har set sig nødsaget til at rejse hjem i slutningen af sidste uge af frygt for, om de ville strande uden mulighed for at komme retur til Danmark i en længere periode på grund af corona-situationen, fortæller Ole Hertel.

- Jeg vil også tro, at det endnu er for tidligt, at vi kan se nogen ændringer over Grønland. Niveauerne vil formentlig kun påvirkes i begrænset omfang, siger professoren.