Corona koster Hotel Hans Egede dyrt

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 12. marts 2020 - 08:01

- Vi har fået et hav af afbookinger på hotelovernatninger. Alene i går mistede vi forhåndsreservationer, der havde en værdi af 89.000 kroner, oplyser Helge Tang til Sermitsiaq.AG.

Han oplyser, at det var planen, at hotellet skulle have besøg af 50 franskmænd her i marts, men gruppen har aflyst deres rejse til Grønland.

- Desuden har tele aflyst en konference, som skulle være afviklet til maj, men som nu er udskudt til næste år, oplyser Helge Tang.

Fokus på omkostninger

Han forklarer, at ledelsen nu har fokus på at reducere omkostningerne, så meget som overhovedet muligt.

- Jeg har aldrig før i mit lange liv oplevet en tilsvarende situation. Mit håb er naturligvis, at det hurtigt vil rette sig, men det er nok tvivlsomt, når man ser på, hvad der sker i resten af verden. Vi har indført ansættelsesstop og stoppet for indkøb af varer, som ikke er livsnødvendige for os, oplyser Helge Tang, der indrømmer, at hotellet måske bliver nødt til at indføre andre tiltag for at dæmme op for de økonomiske tab, som aflysninger medfører.

Nyt hotel

Hotelejeren kan se frem til åbningen af det nye HHE Express til april. Men det sker ikke uden bekymring.

- Vi har mange reservationer, men med coronasituationen er det jo ikke til vide, hvordan det udvikler sig, lyder det fra en stærkt bekymret hotelejer.