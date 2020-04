Corona kostede smags- og lugtesansen

Videnskab.dk Mandag, 20. april 2020 - 07:21

Det startede med en krydret thai-salat, der ikke rigtig smagte af noget.

»Jeg tænkte bare, at det nok var, fordi jeg var lidt snottet. Men senere kunne jeg tygge på et helt fed hvidløg eller en rå chili uden at smage noget. Jeg kunne bare mærke en knasende fornemmelse. Det var vildt mærkeligt.«

Sådan fortæller en yngre dansk læge i starten af 30'erne til Videnskab.dk.

Hun blev for nylig testet positiv for COVID-19. Og i en ny måling udgivet i Ugeskrift for Læger er det også blevet vist, at hun rent faktisk mistede smags- og lugtesans.

»Der har været mange meldinger rundt om i verden om, at patienter mister smags- og lugtesans efter smitte med ny coronavirus, men det er første gang, at vi kan bekræfte det med tests hos en patient,« siger Alexander Wieck Fjældstad, der står bag testen og er læge på Flavour-klinikken i Holstebro og lektor på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet til Videnskab.dk.

Koldt vand i blodet

Før du begynder at smage på alle madvarerne i køleskabet og diagnosticerer dig selv med COVID-19, bør du dog slå koldt vandt i blodet.

Det skal nemlig nævnes, at det nye danske studie blot havde én patient. Derfor kan det endnu ikke vides med sikkerhed, om tab af lugte- og smagssans er et generelt symptom på COVID-19.

Studiet er dog veludført og kommer med interessant og vigtig viden, vurderer Wender Bredie, der er professor og leder af Future Consumer Lab på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet.

»Metoderne er bredt anerkendt, og forsøgspersonen får en score, som skal ligge en del under gennemsnittet, hvis der er tale om et tab af smags- og lugtesans, og det gør den her. Jeg er helt tryg ved den her rapport,« siger Wender Bredie.

Det ser ifølge både Alexander Wieck Fjældstad og Wender Bredie ud til, at COVID-19 rammer væv i næsehulen og mundhulen, der gør os i stand til at dufte og smage, de såkaldte epitelceller, direkte, frem for at stoppe dem til, som vi kender fra en forkølelse.

Diagnosticering

Derfor kan det også godt tænkes, at tab af smag- og lugtesans er symptomer, som optræder, allerede før man mærker andre symptomer som for eksempel feber.

Wender Bredie er er dog alligevel ikke helt overbevist om, at tab af smags- og lugtesans vil være et symptom, der kan bruges til diagnosticering.

»Det kan godt være, at man kan registrere det i en meget tidlig fase. Men en influenza kan også give tab af lugtesans. Derfor tror jeg ikke, det kan bruges som en tidlig diagnose,« siger han.

Wender Bredie er til gengæld mere interesseret i at finde ud af, om der sker et varigt tab af smags- og lugtesans ved smitte med COVID-19.

Hvis 580.000 danskere bliver smittet i første bølge, som Statens Serum Institut anslår, så vil det ifølge Wender Bredie være et meget alvorligt problem, hvis sygdommen gør varig skade på smags- og lugtesans:

Tab af livskvalitet

»I så fald vil det ikke bare føre til et stort tab af livskvalitet for mange danskere i fremtiden i forhold til at nyde smage og dufte, men også et tab af evner, som normalt beskytter os mod fare. Hvis vi for eksempel kommer for tæt på kraftige kemikalier, eller hvis der er problemer med gasfyret, kan lugtesansen redde os,« siger Wender Bredie.

Både Alexander Wieck Fjældstad og Wender Bredie medvirker i et stort internationalt samarbejde, som netop er i gang med at indsamle en bredere viden om sansetab som følge af COVID-19:

»Det, vi har nu, er en tro på, at tab af smags- og lugtesans kan være et fremtrædende og primært symptom på COVID-19, men det er i kirken, man skal tro, og udenfor man skal vide. Derfor er vi ved at sætte et stort spørgeskema op i over 30 lande i et stort studie,« siger Alexander Wieck Fjældstad.